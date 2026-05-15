ИноСМИ

Марко Рубио: Администрация Трампа "готова" помочь в урегулировании российско-украинского конфликта (Fox News, США)

Госсекретарь США Марко Рубио
Источник изображения: © AP Photo / Kevin Wolf

Рубио: существование НАТО потеряло смысл с точки зрения интересов США

Существование НАТО потеряло смысл для Соединенных Штатов, заявил Марко Рубио в интервью Fox News. Это стало ясно, после того как страны-члены отказались оказать им помощь на Ближнем Востоке. Политик адресовал Европе множество вопросов.

Шон Хэннити (Sean Hannity)

Представляю вашему вниманию вторую часть моего эксклюзивного интервью с госсекретарем Марко Рубио на борту самолета Air Force One по пути в Китай.

Шон Хэннити: Меня беспокоит ситуация с НАТО. Создается впечатление, что у них нет четкой и последовательной моральной позиции в отношении государства, которое они считают главным спонсором терроризма. И это вызывает у меня серьезное беспокойство.

Марко Рубио: Я поддерживал НАТО на протяжении всей своей карьеры в Сенате. Это позволяло нам иметь базы в Европе, которые мы могли бы использовать в чрезвычайных ситуациях, например, на Ближнем Востоке. Истребители могли бы вылетать из какой-нибудь европейской страны и защищать наши национальные интересы на Ближнем Востоке или в Африке.

И когда партнеры по НАТО отказывают нам в использовании баз, – хотя это главная причина, по которой НАТО выгодна Америке (как это, например, делает Испания), – возникает вопрос: в чем тогда смысл альянса? Они выступают в роли союзников лишь тогда, когда им это выгодно. Есть страны НАТО, которые были очень полезны для нас. Одна из них – Португалия. Они согласились еще до того, как мы к ним обратились. Есть также страны, такие как Польша, Румыния и Болгария.

А вот, например, Испания, проявила себя далеко не лучшим образом. Так что есть вполне обоснованные вопросы к НАТО: в чем смысл существования альянса? Иметь право на размещение военных баз? А какой в этом смысл, если в случае конфликта – подобного тому, что у нас был с Ираном, – они могут отказать нам в использовании этих самых баз. Так зачем мы там? Только для того, чтобы защищать их, а не собственные национальные интересы? Это абсолютно резонный вопрос, на который мы вправе ожидать ответа.

Шон Хэннити: Особенно учитывая, что мы покрываем примерно две трети расходов.

