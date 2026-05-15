Компании Безоса потребовались инвестиции

Blue Origin рассматривает возможность привлечения внешнего финансирования

Компания Blue Origin, основанная американским предпринимателем Джеффом Безосом, рассматривает возможность привлечения внешнего финансирования. Об этом сообщает ArsTechnica.

По данным издания, Blue Origin изучает вопрос привлечения инвестиций на фоне намеченного на июнь 2026 года на бирже NASDAQ считающегося историческим IPO своего главного конкурента — компании бизнесмена Илона Маска SpaceX.

«По словам двух присутствовавших на недавнем общем собрании сотрудников, генеральный директор [Blue Origin] Дэйв Лимп заявил, что компании потребуются внешние инвестиции, если она захочет значительно увеличить темпы запуска новых продуктов», — говорится в публикации.

Издание со ссылкой на источники пишет, что, по словам Лимпа, для достижения запланированного Blue Origin количества запусков ракет потребуется «огромный капитал» — больше денег, чем можно было бы получить «всего лишь с одним инвестором».

Blue Origin отказалась от комментариев для издания. ArsTechnica напоминает, что единственным акционером компании и ее основным источником финансовой поддержки является Безос.

В апреле NSF сообщил, что ракета New Glenn компании Blue Origin вывела спутник BlueBird 7 на нештатную орбиту.

В ноябре первая ступень тяжелой ракеты New Glenn впервые совершила успешную мягкую посадку.