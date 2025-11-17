Войти
США получили вторую многоразовую тяжелую ракету

Ракета-носитель New Glenn
Ракета-носитель New Glenn.
Источник изображения: © AP Photo/ John Raoux

Первая ступень New Glenn впервые совершила успешную мягкую посадку

Первая ступень тяжелой ракеты New Glenn впервые совершила успешную мягкую посадку, следует из трансляции миссии NG-2, которую вела компания Blue Origin.



Посадка первой ступени носителя, получившей название Never Tell Me The Odds, произошла на плавучую платформу Landing Platform Vessel 1 (ранее известную как Jacklyn) в Атлантическом океане через 10 минут после старта ракеты.

Состоявшийся запуск стал вторым для носителя New Glenn компании Blue Origin. Носитель стартовал с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (США).

Таким образом, в мире появилась вторая тяжелая ракета с многоразовой первой ступенью. Первым таким носителем стал Falcon 9 компании SpaceX. Обе компании — SpaceX и Blue Origin — американские.

В рамках миссии NG-2 к Марсу были отправлены два космических аппарата Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE).

Диаметр носителя New Glenn составляет семь метров, высота (в зависимости от числа ступеней) — 82-95 метров. На низкую околоземную орбиту New Glenn доставляет до 47 тонн грузов, на геопереходную — до 13 тонн.

