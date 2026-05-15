В России заявили о превосходстве технологий «Сармата»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Мантуров: Технологии «Сармата» опережают зарубежные разработки на несколько лет

Технологии, которые применили в ходе создания комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) «Сармат», на несколько лет опережают аналогичные зарубежные разработки. О превосходстве российской ракеты заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на Съезде машиностроителей, передает РИА Новости.

«Что касается технологий, которые используются (...) для достижения целей, по нашему мнению, по информации, которой мы обладаем, мы на несколько лет как минимум опережаем наших зарубежных партнеров», — сказал он, отвечая на вопрос о преимуществах МБР.

Комплекс «Сармат» предназначен для замены советских МБР четвертого поколения Р-36М2 «Воевода». Первый успешный пуск ракеты состоялся в 2022 году. МБР сможет нести до десяти боевых блоков мощностью по 750 килотонн.

Ранее в мае президент России Владимир Путин сообщил, что дальность применения ракеты «Сармат» может составить более 35 тысяч километров. МБР способна двигаться по суборбитальной траектории.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-20Б
РС-20В
Сармат МБР
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
