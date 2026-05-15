В арсенале ВСУ заметили «Фейну-16»

В арсенале ВСУ заметили китайский ПЗРК FN-16

Переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Фейну-16» (FN-16) заметили в арсенале ВСУ. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фото виден зенитчик с китайским ПЗРК. Отмечается, что FN-16 используют в 160-й механизированной бригаде.

ПЗРК третьего поколения предназначен для борьбы с низколетящими самолетами и вертолетами. Ракета с инфракрасной головкой самонаведения обеспечивает вероятность поражения цели около 70 процентов. Максимальная дальность действия комплекса — шесть километров. FN-16 и базовый ПЗРК FN-6 используют военные Камбоджи, Пакистана, Малайзии и других стран.

В марте холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что российский ПЗРК «Верба» превосходит аналоги по эффективности применения. Конструкторы минимум в десять раз повысили защищенность комплекса от пиротехнических помех.