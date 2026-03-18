В России заявили о превосходстве зенитной «Вербы»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
«Высокоточные комплексы»: ПЗРК «Верба» превосходит все мировые аналоги

Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» превосходит аналоги по эффективности применения. Об этом заявил холдинг «Высокоточные комплексы» в Telegram.

«"Верба" по совокупности характеристик превосходит все мировые переносные зенитные ракетные комплексы. Успешно поражает малоразмерные и малоизлучающие цели», — говорится в сообщении.

Конструкторы минимум в десять раз повысили защищенность ПЗРК от пиротехнических помех. Холдинг добавил, что при этом «Верба» сохранила преимущества предшественника — комплекса «Игла-С».

Вооруженные силы России получают ПЗРК дивизионными и бригадными комплектами. Использование автоматизированной системы управления дает возможность обнаруживать воздушные объекты, определять их параметры и распределять цели между стрелками-зенитчиками. Отмечается, что в зоне СВО комплексы «Верба» уничтожили тысячи беспилотников.

В феврале немецкий портал Defence Network писал, что ПЗРК «Верба» оснащен уникальной головкой самонаведения, которая позволяет эффективно обнаруживать различные цели. Она работает в трех диапазонах.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Верба ПЗРК
Игла ЗРК
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
