Новые российские авиашины: 100 циклов взлет-посадка и масса 59 кг

Авиашины
Источник изображения: ОАК

Еще до 2022 года в России начали разрабатывать и готовить к производству новые авиационные шины для наших самых современных пассажирских самолетов — Ил-114-300, Суперджет и МС-21. Требования к авиашинам («пневматикам«) в разы жестче чем к автомобильным покрышкам. Весной 2026 года все испытания пройдены, серийное производство начинают на Алтайском шинном комбинате в Барнауле.

Начнем с того, что Алтайский шинный комбинат серийно выпускает авиашины для эксплуатируемых в России самолетов Ил-96, Ту-204/Ту-214, Ан-38, Ан-140, Ил-62М. Поэтому предприятие будет обеспечивать наши новые машины гражданской авиации — Ил-114-300, МС-21-310 и Суперджет. Для этого вся необходимая подготовка произведена (провели глубокую модернизацию и завершили монтаж нового высокотехнологичного оборудования), первые партии уже выпущены.

Современная авиашина должна выдерживать перепады температур от минус 60 до плюс 150 градусов Цельсия, обеспечивать скорость посадки около 250 км/ч и предотвращать аквапланирование самолета массой 100 и более тонн. Поэтому процесс ее разработки и качество ее производства отличаются от автомобильных. И именно поэтому сейчас в мире производителей авиационных шин можно пересчитать по пальцам: это Goodyear (США), Michelin (Франция), Bridgestone (Япония), Dunlop Aircraft Tyres (Великобритания) и заводы в Китае.

По информации специалистов Объединенной авиастроительной корпорации, разработка российской авиашины модели 1А для основной опоры «Суперджета» на Алтайском шинном комбинате велась с 2016 года, были проведены десятки испытаний в России и Китае (в нашей стране пока отсутствует необходимый стенд для проверки динамических и статических нагрузок, его проект уже разработан). Испытания завершились в 2024 году. Завод получил свидетельство о годности комплектующего изделия (СГКИ). Новые шины установлены на опытный «Суперджет» в Жуковском для сертификационных летных испытаний на Летно-испытательной станции компании «Яковлев». По результатам стендовых испытаний согласно стандарту КТ 32-02 пневматики основной стойки шасси «Суперджета» выдерживают 100 циклов «взлет-посадка» при максимальных эксплуатационных нагрузках. Масса авиашины составляет 59 кг. На комбинате в 2026 году активно ведется разработка шин для передней стойки шасси «Суперджета», этот проект будет завершен в более сжатые сроки.

Для МС-21-310 созданием шин начали заниматься в 2020 году. Свидетельства годности для основной и носовой опор пассажирского лайнера данного типа получены осенью 2024 года, шины установлены на опытном воздушном судне.

Для Ил-114-300 разработаны специальные диагональные шины, отличающиеся конструктивом от радиальных шин «Суперджета» и МС-21. Технические требования к шинам для этого самолета еще выше, чем к его более крупным собратьям из-за того, что он должен выдерживать условия экстремально низких температур, садиться на небольшие и грунтовые аэродромы.

Иван Захаров

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
