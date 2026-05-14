Войти
Lenta.ru

Названо оружие для нейтрализации всей военной инфраструктуры Европы

213
0
0
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Степанов: Пуск ракет «Сармат» нейтрализует всю военную инфраструктуру Европы

Пуск межконтинентальных баллистических ракет (МБР) комплекса «Сармат» и ракет средней дальности «Орешник» способен нейтрализовать всю военную инфраструктуру НАТО в Европе. Оружие для возможного уничтожения объектов Североатлантического альянса назвал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ТАСС.

Он отметил, что на планете не остается участков, которые не могут стать потенциальной целью для «Сармата». При этом «Орешник», по словам Степанова, — это средство «сдерживания второго эшелона». Эта ракета позволяет наносить удары по целям на территории всей континентальной Европы.

«Этих ударных возможностей при комбинированном пуске достаточно для де-факто нейтрализации всей военной инфраструктуры НАТО на европейском театре военных действий», — сказал эксперт.

Ранее в мае президент России Владимир Путин заявил, что дальность ракеты комплекса «Сармат» может составить более 35 тысяч километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 05:04
  • 1
Немецко-украинские ракеты Ruta Block 2 сочли угрозой для России
  • 14.05 00:31
  • 4
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 13.05 23:42
  • 15777
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США