SpaceX приготовилась к 12-му запуску Starship

SpaceX: 12-е летные испытания Starship запланированы на 19 мая

12-е летные испытания многоразовой транспортной системы Starship запланированы на 19 мая. Об этом компания SpaceX сообщила в сети микроблогов X.

«В ходе 12-го испытательного полета будут опробованы [вторая ступень] Starship и [первая ступень] Super Heavy нового поколения, оснащенные новой версией двигателей Raptor. Запуск состоится с обновленной стартовой площадки на [космодроме] Starbase», — говорится в публикации.

11-е летные испытания Starship, включающего ускоритель (первую ступень системы) Super Heavy и корабль (вторую степень) Starship, состоялись в октябре.

10-е летные испытания Starship прошли в августе.