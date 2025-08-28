SpaceX сообщила об успешном приводнении ракеты Starship в рамках 10-го полета

Тяжелая ракета Starship успешно вернулась на Землю после десятого испытательного полета, об этом сообщила компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX в соцсети Х.

«Приводнение подтверждено!» — говорится в публикации. Ракета совершила посадку в Индийском океане.

На видео головной блок касается воды и взрывается. В ходе полета SpaceX впервые вывела из грузового отсека ракеты восемь симуляторов спутников системы связи Starlink.

19 июня вторая ступень многоразовой транспортной системы Starship — одноименный корабль — взорвалась во время статического огневого испытания.