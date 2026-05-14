Украинские дроны-камикадзе FP-2 получили НУРСы

Кадр: Telegram-канал «Осведомитель»
Украинские дроны-камикадзе FP-2 получили неуправляемые реактивные снаряды (НУРС), пишет Telegram-канал «Осведомитель».

«По поступающей информации, украинская сторона в ходе своих налетов на Крым начала подвешивать НУРСы под крыльями дронов-камикадзе FP-2 в целях противодействия российским мобильным противодроновым отрядам», — говорится в публикации.

В апреле украинская компания Fire Point показала макет баллистической ракеты FP-9, которую Киев называет оружием для ударов по Москве.

В том же месяце «Осведомитель» сообщил, что украинские дроны-камикадзе FP-2 получили неизвестный груз под крылом, вероятно, дополнительные боевые части или контейнеры для сброса.

