На перехваченных дронах ВСУ заметили загадочный груз

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
На крыльях перехваченных дронов-камикадзе FP-2 ВСУ заметили неизвестный груз

Дроны-камикадзе FP-2, которые используют ВСУ, получили неизвестный груз под крылом. На загадочную деталь обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».



На крыльях одного из дронов, перехваченных операторами зенитных FPV-беспилотников центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» Вооруженных сил (ВС) России, заметили два груза неизвестного назначения. Автор допустил, что это дополнительные боевые части или контейнеры для сброса.

Считается, что базовый FP-2 несет боевую часть весом около ста килограммов. Дальность полета аппарата оценивают в 200 километров.

Ранее в апреле стало известно, что подразделения 144-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС России получили разведывательные аппараты «Молния-Р». Созданные на базе «Молнии-2» дроны получили камеру и цифровую связь.

В марте канал «Осведомитель» писал, что российские дроны-камикадзе «Герань-2» оснастили пассивной радиолокационной головкой самонаведения для обнаружения радаров противника.

