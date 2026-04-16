ВС России получили разведывательные «Молнии-Р»

ВС России получили разведывательные дроны «Молния-Р» с помехозащищенной связью

Подразделения беспилотников 144-й гвардейской мотострелковой дивизии Вооруженных сил (ВС) России получили разведывательные аппараты «Молния-Р», созданные на базе дрона-камикадзе «Молния-2». Об этом сообщает Telegram-канал «144 Мотострелковая дивизия».

Отмечается, что новые аппараты массово поступают на вооружение. Беспилотник сохранил летные характеристики базовой «Молнии», которые дополнили батареями повышенной емкости и помехозащищенной цифровой связью. Разведывательная «Молния-Р» несет камеру с 32-кратным зумом, которая позволяет выполнять задачи на больших высотах.

Базовая «Молния-2» с размахом крыла 1,5 метра весит 10 килограммов. Двухдвигательный дрон способен нести до 6 килограммов полезной нагрузки, а дальность полета составляет 60 километров. «Молнии» также используют для поражения целей и воздушного минирования.

Ранее «Известия» писали, что ударные «Молнии-2» оснащают универсальной кумулятивно-осколочно-термобарической боевой частью КОТБЧ. Она позволяет поражать укрепления и живую силу противника.