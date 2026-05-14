Второй успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"

Как сообщило Министерство обороны Российской Федерации, 12 мая 2026 года в 11 часов 15 минут Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ был произведён успешный испытательный пуск новой тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования "Сармат" из шахтной пусковой установки с территории позиционного района "Домбаровский" РВСН в Ясненском районе Оренбургской области. Пуск был произведен по полигонному полю Кура на Камчатке. Это второй успешный испытательный пуск ракеты "Сармат", первый пуск был произведен еще 20 апреля 2022 года.

Второй успешный испытательный запуск новой тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования РС-28 (15А28) "Сармат" из шахтной пусковой установки с территории позиционного района "Домбаровский" РВСН в Ясненском районе Оренбургской области, 12.05.2026 (с) кадр из видео Министерства обороны Российской Федерации

Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Федерации Владимир Путин принял в режиме видеоконференции доклад командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковника Сергея Каракаева об успешном испытании ракеты "Сармат".

Генерал-полковник С. Каракаев заявил в своем докладе:

Сегодня в 11 часов 15 минут Ракетными войсками стратегического назначения проведён пуск новейшей тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Пуск успешный. Задача пуска выполнена.

По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик.

Ракетный комплекс стратегического назначения стационарного шахтного базирования с межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат" создаётся на замену комплексу советского производства "Воевода". По своим боевым возможностям "Сармат" превосходит своего предшественника и в первую очередь по дальности полёта, забрасываемому весу, готовности к пуску, применяемому комплексу средств противодействия, позволяющему гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Разработку комплекса осуществляет акционерное общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева" совместно с кооперацией промышленности.

Положительные результаты пуска ракетного комплекса "Сармат" позволят нам до конца текущего года поставить на боевое дежурство первый ракетный полк, вооружённый данным ракетным комплексом, в Ужурском соединении Красноярского края.

Развёртывание пусковых установок с ракетным комплексом "Сармат" значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания.

Задача, поставленная в данном пуске, выполнена. Дальше продолжим выполнение задач по постановке на боевое дежурство. Доклад закончен.

В свою очередт, Президент РФ Владимир Путин заявил по этому поводу:

Сергей Викторович, поздравляю Вас, желаю дальнейших успехов. И в этой связи скажу следующее.

Работы по совершенствованию сил сдерживания были возобновлены в России и не прекращаются с начала 2000-х годов. Нам было тогда не до этого, надо прямо сказать. Россия переживала очень сложный период своей истории. Но после выхода Соединённых Штатов из Договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены - хочу это подчеркнуть, вынуждены - задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета. Именно поэтому - ещё раз подчёркиваю - в России были начаты работы по созданию перспективных комплексов, не имеющих мировых аналогов, обеспечивающих гарантированное преодоление существующих и перспективных систем противоракетной обороны.

Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил. В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности "Авангард", с 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности "Кинжал", находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работы по её совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжаются.

С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования "Орешник", который также может быть оснащён ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками: это уникальный беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и уникальная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник".

Теперь "Сармат". Мы начали работу над ним в 2011 году, в 2018 году эти работы и преимущества новых перспективных ракетных систем, в том числе и "Сармата", были публично анонсированы. Напомню, о чём тогда шла речь и в чём преимущество нашей новейшей системы.

Во-первых, это самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему у нас на вооружении ракетному комплексу "Воевода", как только что было сказано, ещё советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.

Во-вторых, и это главное, ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что, в-третьих, позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности и, наконец, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. В конце текущего года "Сармат" действительно будет поставлен на боевое дежурство.

Поздравляю Министерство обороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса, головных исполнителей и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом!

Со стороны bmpd укажем, что, таким образом, произведено второе успешное летное испытание тяжелой шахтной жидкостной МБР РС-28 (15А28) "Сармат", разработанной АО "Государственный ракетный центр имени академика В.П.Макеева" госкорпорации "Роскосмос". Первый успешный испытательный пуск "Сармата" был произведен еще 20 апреля 2022 года. Однако после этого четыре последующих известных испытательных пуска ракеты были неудачными (предположительно, были произведены 18 апреля 2023 года, в октябре 2023 года, 20 сентября 2024 года и в ноябре 2025 года). Тем не менее, как заявлено на высшем уровне (см. выше), уже в конце 2026 года первые ракеты "Сармат" должны быть поставлены на боевое (видимо, все же опытно-боевое) дежурство в составе 62-й ракетной Краснознамённой дивизии 33-й гвардейской ракетной армии РВСН в Ужуре в Красноярском крае. Предположительно, на дежурство будут поставлены первые две ракеты в ШПУ в 302-м ракетном полку этой дивизии. Серийное производство МБР "Сармат" осуществляется на входящем в состав ГРЦ имени Макеева Красноярском машиностроительном заводе.

Как можно судить, планами предусматривалось перевооружение ракетами "Сармат" ШПУ, ранее оснащенных ракетным комплексом Р-36М2 в составе РВСН. На 2020 год в РВСН имелось 46 развернутых ракет Р-36М2, из них 28 в составе 62-й ракетной дивизии в Ужуре и 18 в составе 13-й ракетной дивизии в Ясном (Домбаровском) в Оренбургской области. Однако к началу 2026 года, согласно западным источникам, оставались развернуты только 34 ракеты Р-36М2.

Можно напомнить, что в процессе испытаний МБР Р-36 в СССР было произведено 85 испытательных пусков (из них семь были неудачными), МБР Р-36М - 43 испытательных пуска (семь неудачных), МБР Р-36М УТТХ - 19 испытательных пусков (два неудачных), МБР Р-36М2 - 33 испытательных пуска (шесть неудачных).

В свете этого постановка МБР "Сармат" на боевое дежурство в составе строевого ракетного полка РВСН уже в конце 2026 года после всего двух успешных испытательных пусков является актом очень большой смелости, подчеркивающим, что в настоящее время (и, видимо, на обозримое будущее) комплекс "Сармат" является скорее "политическим" средством.

