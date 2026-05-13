Техносфера

Ранее выпущенные Суперджеты могут получить новые российские двигатели ПД-8

Сухой Суперджет 100
Серийная сборка пассажирских самолетов "Сухой Суперджет 100" в Комсомольске-на-Амуре.
Источник изображения: russos.livejournal.com

Как известно, в России до 2022 года выпущено около 230 пассажирских самолетов «Суперджет» первой версии с большим количеством зарубежных компонентов и двигателем SaM146 российско-французского производства. В 2026 году в нашей стране эксплуатируются более 150 таких самолетов на регулярных рейсах гражданской авиации. В мае глава Минпромторга РФ сообщил, что в работе находится вопрос их ремоторизации на новые отечественные двигатели ПД-8.

Для неспециалистов в области авиастроения стоит сразу подчеркнуть, что просто взять один авиадвигатель и заменить на другой — новой модели — задача сложная. Она тянет за собой еще и замену части бортовых систем, которые связаны с управлением двигателем. Новый «импортозамещенный» вариант «Суперджета», который благополучно налетал уже основную часть сертификационных испытаний, отличается не только двигателем ПД-8, но еще и новыми российскими бортовыми системами. Поэтому процесс ремоторизации будет не простой и не дешевый. Также важно наработать практический опыт такой глубокой модернизации — сейчас в программе по новому варианту самолета акцент сделан именно на новой машине, а не на разработке схемы ремоторизации ранее выпущенных. Поэтому глава Минпромторга РФ и говорит в мае 2026 года, что формирование финансовой модели ремоторизации возможно после оценки всех комплектующих, подлежащих замене. А уже затем вместе с авиакомпаниями-эксплуатантами будет сформирована «взвешенная, взаимовыгодная для производителей и самих авиакомпаний финансовая модель». Так или иначе, но тема имеет место быть, следим на новостями.

На этом фоне, как уже писала «Техносфера. Россия», новый вариант «Суперджета» завершает сертификацию, а на сборочном производстве в Комсомольске-на-Амуре в разной степени готовности находятся около 30 машин. В этом нет ничего необычного — завод должен выйти на заданные ему объемы в 20 бортов ежегодно, и времени на раскачку уже нет. Компаниям нужны новые самолеты, а «Суперджет» еще и отлично себя зарекомендовал в последние годы: небольшой лайнер тянет на себе большой объем внутренних перевозок после 2022 года, и его востребованность только растёт.

Евгений Белкин

