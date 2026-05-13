Войти
Lenta.ru

Российский бойцы начали бороться с дронами ВСУ при помощи советских мультфильмов

395
0
+1
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press.

ВС России ослепляют дроны ВСУ, показывая им «Ну, погоди!»

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации начали использовать новые устройства для борьбы с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вместо реального изображения они подставляют операторам украинских дронов советские мультфильмы, сообщает РИА Новости.

«Одно изделие у нас "Ну, погоди!" показывало, другое изделие "Чебурашка и Гена", и "Следствие ведут Колобки" - это третье изделие ... Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит. И просто-напросто падает», — пояснил боец с позывным Аристарх.

Он добавил, что такая система подавления дрона называется «Маркер Герц».

Ранее сообщалось, что концерн «Созвездие» холдинга «Росэл» разработал комплекс «Вика», который предназначен для подавления навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 14:33
  • 15767
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.05 12:56
  • 74
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 13.05 01:48
  • 1
«Извините, я ошибся»: в США обсуждают искусственный интеллект в науке
  • 13.05 01:34
  • 1
Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
  • 13.05 01:29
  • 3
Уязвимость кораблей ВМС США в Ормузском проливе связали с проблемой радиогоризонта
  • 12.05 17:20
  • 0
«Помощь» идёт
  • 12.05 17:10
  • 0
Минск – Варшаве: «Мяч на вашей стороне!»
  • 12.05 04:47
  • 0
Комментарий к ""Это сыграло решающую роль". Какой танк признали лучшим в мире"
  • 12.05 03:18
  • 1
Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади
  • 12.05 03:05
  • 1
Военная спираль раскручивается
  • 11.05 23:42
  • 0
Комментарий к "Стало известно об опережении Россией Запада в важном военном аспекте"
  • 11.05 19:21
  • 2
В Китае за коррупцию приговорили к смертной казни двух экс-министров обороны
  • 11.05 11:56
  • 0
Кулуары переговоров
  • 11.05 11:47
  • 0
Европа без США
  • 11.05 02:21
  • 1
Экс-глава НАТО Расмуссен предупредил о "распаде" альянса и призвал к созданию нового европейского оборонного блока (Politico, США)