Российский бойцы начали бороться с дронами ВСУ при помощи советских мультфильмов

ВС России ослепляют дроны ВСУ, показывая им «Ну, погоди!»

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации начали использовать новые устройства для борьбы с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вместо реального изображения они подставляют операторам украинских дронов советские мультфильмы, сообщает РИА Новости.

«Одно изделие у нас "Ну, погоди!" показывало, другое изделие "Чебурашка и Гена", и "Следствие ведут Колобки" - это третье изделие ... Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит. И просто-напросто падает», — пояснил боец с позывным Аристарх.

Он добавил, что такая система подавления дрона называется «Маркер Герц».

Ранее сообщалось, что концерн «Созвездие» холдинга «Росэл» разработал комплекс «Вика», который предназначен для подавления навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.