Российская «Вика» оборвет связь дронов противника

Фото: Telegram-канал «Ростех»
Фото: Telegram-канал «Ростех».

«Созвездие» разработало «Вику» для обрыва каналов связи БПЛА противника

Концерн «Созвездие» холдинга «Росэл» разработал комплекс «Вика», который предназначен для подавления навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Изделие способно обрывать каналы связи систем GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou. Это позволяет защитить промышленные и военные объекты от атак дронов.

«Вика» может работать в ручном режиме, когда оператор получает внешнее целеуказание об угрозе, или в автоматическом — с использованием встроенного обнаружителя радиоканалов. Автоматический режим обеспечивает создание помех только при обнаружении угрозы. Отмечается, что это особенно важно при защите городской инфраструктуры.

Несколько изделий можно объединить в кластер для круговой защиты объекта. Каждая «Вика» обеспечивает разведку и подавление в секторе 60 градусов. «При обнаружении цели система анализирует уровень сигнала с разных сторон, определяет местонахождения беспилотника и наносит точечное радиоэлектронное воздействие. Это позволяет ограничить навигацию БПЛА без неблагоприятного воздействия на окружающую инфраструктуру», — сообщили в госкорпорации.

Ранее в апреле стало известно, что в России разработали новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Полынь-Плюс», который позволит защитить объекты от атак БПЛА.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 06:40
  • 12
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 14:47
  • 32
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 27.04 07:45
  • 117
МС-21 готовится к первому полету