На Западе оценили турецкую ПТУР с дальностью 55 километров

Фото: Arife Karakum / Anadolu via Getty Images
Army Recognition: Турецкая ПТУР CIDA поразит цели за пределами прямой видимости

Противотанковая управляемая ракета (ПТУР) CIDA турецкой компании Roketsan позволит поражать различные цели за пределами прямой видимости. Перспективы оружия оценило западное издание Army Recognition.

Ракету показали в ходе выставки SAHA 2026. Заявленная дальность при пуске с воздушного носителя составляет 55 километров, а старт с земли обеспечивает дальность до 35 километров. Ракета длиной около двух метров весит 65 килограммов. CIDA получила комбинированную систему наведения с инфракрасной и лазерной головками. Оператор может корректировать полет ракеты.

ПТУР можно оснастить тандемной кумулятивной, осколочной или термобарической боевой частью. Это позволяет использовать CIDA для поражения бронетехники, живой силы или укреплений противника.

В апреле издание News.ru писало, что противотанковый ракетный комплекс «Фагот» показал высокую эффективность в борьбе с различными целями.

