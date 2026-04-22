Ветеран оценил эффективность советского «Фагота» на СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот», который активно применяют в ходе специальной военной операции (СВО), показал высокую эффективность в борьбе с различными целями. Результативность комплекса советской разработки оценил ветеран СВО Матвей Мартемьянов в беседе с NEWS.ru.

Мартемьянов был командиром расчета ПТРК «Фагот» и совершил более ста выстрелов. Комплекс использовали для поражения пехоты, укреплений и техники противника. «"Фагот" — разработка еще советского периода, поэтому ракеты для нее лежали на складах в большом количестве, мы их не жалели. Этот комплекс показал высокую эффективность на СВО», — сказал ветеран.

Собеседник издания подчеркнул, что противник старается обнаруживать работу расчетов ПТРК для ответного огня. Поэтому операторы противотанковых комплексов меняют позиции после каждого выстрела.

Базовый «Фагот» приняли на вооружение в 1970 году. Ракета 9М111-2 способна пробить до 460 миллиметров гомогенной брони, а дальность изделия — 2000 метров.

В августе концерн «Калашников» сообщил, что обновленную аппаратуру дистанционного управления ПТРК «Фагот» испытают в зоне СВО. Устройство позволяет одному оператору управлять несколькими пусковыми установками, находясь на расстоянии до ста метров.

