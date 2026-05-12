Замглавы "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий: работаем над интеграцией БПЛА в единое небо РФ

Заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз – Антей" по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий рассказал ТАСС о новых разработках организации, работе над интеграцией беспилотников в единое воздушное пространство и особенностях его регулирования во время отражения налетов БПЛА.

— Дмитрий Владимирович, каковы основные направления деятельности АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"?

— АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, ведущий разработчик и производитель, прежде всего, комплексов противовоздушной обороны. Концерн является также и основным поставщиком сложной высокотехнологичной радиоэлектронной продукции гражданского назначения для такой важной сферы, как аэронавигационное обслуживание, и единственным поставщиком оборудования управления воздушным движением, радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов для аэронавигационной системы России — Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД).

— В каком состоянии находится сегодня наша аэронавигационная система?

— Начну с того, что за неполные 10 лет "Алмаз-Антей" создал в стране качественно новую систему управления воздушным движением, оснастив ее современным высокотехнологичным оборудованием полностью отечественного производства, отвечающим международным стандартам. Сегодня концерн активно ведет работу по созданию и внедрению в центры Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) новых средств и систем, замене оборудования, выработавшего свой ресурс, модернизации систем в соответствии с требованиями времени. Достижения концерна в области аэронавигации стали результатом кропотливой работы специалистов по интеграции передовых отечественных технологий оборонного комплекса в сферу гражданской авиации.

Наша аэронавигационная система — ЕС ОрВД — самая большая в мире по охвату территории и числу объектов аэронавигационной инфраструктуры, количеству средств радиотехнического обеспечения (радиолокаторов, средств радионавигации, связи, средств метеообеспечения полетов, а также автоматизированных комплексов планирования и управления воздушным движением и другого оборудования), задействованных для аэронавигационного обслуживания полетов воздушных судов.

Зона ответственности ЕС ОрВД — воздушное пространство над территорией Российской Федерации, а также за ее пределами, где ответственность за аэронавигационное обслуживание возложена на нашу страну в соответствии с международными договорами. Это, в частности, все воздушное пространство, примыкающее к нашей территории со стороны Северного Ледовитого океана, вплоть до Северного полюса.

Площадь зоны ответственности ЕС ОрВД — 26 млн кв. км — самая большая в мире. Количество центров управления воздушным движением (УВД) — 125, численность персонала, работающего в системе ОрВД, — более 28 тыс. человек. Это большая самостоятельная отрасль и оперативная система, работающая непрерывно, круглосуточно в режиме 365 х 24 х 7. Работающая, кстати, уже 53 года. Сегодня все применяемое в ЕС ОрВД оборудование и специальное программное обеспечение — российского производства.

Только в нашей системе ОрВД созданы и работают большие интегрированные автоматизированные системы планирования и управления воздушным движением, которые не имеют аналогов. Такими системами оснащены 14 региональных центров ЕС ОрВД. Ни в одной стране мира таких систем нет

Они уникальны по своим функциональным характеристикам, а также размерам зон обслуживания, или "охвату" территории. Площадь, контролируемая региональными центрами, составляет от 600 тыс. кв. км (это самый "маленький" — Самарский региональный центр) до 5,8 млн. кв. км (самый большой — Магаданский центр с океаническим сектором обслуживания воздушного движения над Северным Ледовитым океаном). Для сравнения — наименьший из региональных центров по площади превосходит такие государства, как Франция или Испания.

— Расскажите о деятельности концерна, связанной с созданием и внедрением средств и систем для аэронавигации, новых разработках и актуальных задачах в этой области.

— Я начну с новых разработок концерна и приоритетов в работах в области аэронавигационных средств и систем, а если точнее — в области средств обеспечения безопасности полетов. Появление этих новых разработок и приоритетов связано сегодня не в последнюю очередь с беспилотными воздушными судами (БВС) — новым классом летательных аппаратов и пользователей воздушного пространства.

Сегодня — задача интеграции БВС в единое воздушное пространство: обеспечение безопасности совместных полетов пилотируемой и беспилотной авиации, надежного контроля за полетами БВС и противодействия их противоправным, ошибочным, непреднамеренным действиям. Это пожалуй, одна из самых важных и актуальных задач.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" активно ведет работы по созданию элементов перспективной системы наблюдения и контроля за полетами БВС, обеспечивающей надежный контроль за полетами гражданских беспилотных воздушных судов. Все основные организационные, технические и технологические решения по построению Единой государственной системы наблюдения и контроля за полетами БВС (ЕСНК БВС) прошли экспериментальную проверку, многие из них внедрены в практику работы органов военного управления, реализованы в специализированных системах мониторинга воздушного пространства и защиты от БПЛА.

По нашему убеждению, ЕСНК БВС должна быть составной частью ЕС ОрВД — входить в ее состав в качестве специализированной информационной подсистемы и дополнять возможности ЕС ОрВД по наблюдению, идентификации, мониторингу движения и обмену данными о полетах БВС в режиме реального времени. Концерн готов приступить к созданию такой системы и предлагает провести ее поэтапное внедрение. Задача создания ЕСНК БВС является хорошо подготовленной и может быть успешно решена в короткие сроки.

— Какие работы сегодня ведет концерн по системам управления воздушным движением? Если говорить об оснащении Единой системы организации воздушного движения России, с чем завершили прошедший 2025 год?

— Комплексы средств автоматизации управления воздушным движением (КСА УВД) всех российских производителей соответствуют сегодня самым высоким уровням автоматизации процессов из реализованных на сегодняшний день в мировой практике. Комплексы средств автоматизации планирования использования воздушного пространства (КСА ПИВП) — вообще уникальные разработки. Мы производим несколько типов этого оборудования.

В 2025 году продолжались работы по модернизации и поддержанию эксплуатационной готовности технических средств и систем, эксплуатируемых в органах ЕС ОрВД. Всего предприятиями концерна и нашими соисполнителями в течение года были изготовлены и введены в эксплуатацию 4 комплекса средств автоматизации управления воздушным движением и 48 единиц различного оборудования радиотехнического обеспечения полетов.

— В прошлом году большую дезорганизацию в работу авиатранспортной системы внесли, вызвав массовые сбои в воздушном движении, ограничения на использование воздушного пространства, которые вводились органами Единой системы ОрВД для безопасности полетов гражданских воздушных судов при отражении атак беспилотных летательных аппаратов. Не было ли сбоев в работе комплексов и какие уроки мы извлекли?

— Сразу скажу: система УВД ни разу "не сбилась" — отказов и сбоев в работе оборудования автоматизации, системы наблюдения за воздушной обстановкой, средств связи зафиксировано не было. Управление воздушным движением не прерывалось ни на минуту.

Что важно и актуально — не было ни одного случая нарушений работы центров УВД вследствие кибератак. Подсистема информационной безопасности отразила все, в том числе сложные кибератаки. Благодаря резервированию поля наблюдения за воздушной обстановкой удается поддерживать заданные характеристики наблюдения во всех зонах ответственности за УВД

Наиболее "тяжелые" режимы работы для персонала и оборудования — это регулирование воздушного движения и обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов при отражении атак беспилотных летательных аппаратов, а также восстановление движения после снятия ограничений на использование воздушного пространства.

В периоды ввода ограничений на использование воздушного пространства решающее значение приобретает время реакции системы, время выработки и принятия решений: на перенаправление самолетов на запасные аэродромы, их "увод" из опасных зон, "слотирование" (или регулирование) вылетов и посадок. Здесь важны как слаженная работа всей цепочки обслуживания полетов, так и функциональные возможности систем по отображению, расчетам и оценке маршрутов полетов, предоставлению необходимой аэронавигационной информации и данных. Важна бесперебойная и оперативная связь, прежде всего с органами ПВО. Во всех этих компонентах системы ОрВД Московского, Санкт-Петербургского, Ростовского регионов показали себя на высоте.

Мы многому научились за последнее время, в том числе отработали процедуры и приемы, повышающие эффективность взаимодействия центров УВД с органами ПВО. Это важнейшая функция. От того, насколько эффективно организовано и осуществляется это взаимодействие, в решающей степени зависят безопасность полетов гражданской авиации и надежность контроля воздушного пространства. Это, я считаю, бесценный опыт. Эти задачи в терминах ИКАО и Евроконтроля — Европейской организации по безопасности аэронавигации — именуются "военно-гражданской координацией использования воздушного пространства".

Думаю, в этом аспекте ОрВД мы точно являемся мировыми лидерами. Как в техническом, так в и технологическом плане. Восстановление воздушного движения после отмены ограничений на использование воздушного пространства: и здесь уже отработаны и испытаны приемы и процедуры, которые позволяют минимизировать потери авиаперевозчиков — авиакомпаний. Сегодня разрабатываем и тестируем средства автоматизации этого процесса. В качестве примера: одним из наших предприятий уже разработан новейший комплекс средств защиты информации для объектов ЕС ОрВД, который уже внедряется в комплексы средств автоматизации ЕС ОрВД. Комплекс многофункциональный, он дает возможность отражать в том числе и сложные кибератаки на защищаемый объект, обеспечивая его надежную защиту.

