Замглавы "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий: мировой спрос на российские системы не спадает

Заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз — Антей" по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий рассказал ТАСС во второй части интервью о возможностях использования искусственного интеллекта в организации воздушного движения, создании дронопортов для беспилотников-перехватчиков, а также взаимодействии с дружественными странами.

​​​— В чем, на ваш взгляд, заключаются главные нюансы обеспечения надежного государственного контроля за беспилотными авиационными системами, построения системы наблюдения, идентификации и контроля за полетами БВС как государственной системы?

— По нашему убеждению, Система наблюдения и контроля за полетами БВС (СНК БВС), как государственная система, должна быть составной частью ЕС ОрВД — входить в ее состав в качестве специализированной информационной подсистемы и обеспечивать сквозной контроль за БВС в режиме реального времени — от момента подачи каждым пользователем (пилотом) БВС плана полета до завершения ими полетов.

Для наблюдения и контроля за полетами БВС должны использоваться не только средства наземной инфраструктуры ЕС ОрВД, но и специализированные средства и системы наблюдения, обнаружения и распознавания малоразмерных БВС, в том числе, эксплуатируемые нашими военными. В качестве базовой технологии идентификации гражданских БВС, отвечающей основным государственным требованиям, необходимо использовать технологию АЗН-В 1090ES.

Система наблюдения и контроля за полетами БВС должна включать сегменты в каждом региональном центре ЕС ОрВД (их 14), а также в главном центре ЕС ОрВД. Эти сегменты должны работать во взаимодействии друг с другом, а также с органами ПВО, органами исполнительной власти и заинтересованными силовыми органами регионов, обеспечивая безопасное использование воздушного пространства, прежде всего, на малых и предельно малых высотах пилотируемыми и беспилотными воздушными судами, а также своевременное выявление возможных рисков, связанных с противоправным применением беспилотной авиации.

— Оснащение оборудованием БАС-хабов, дронопорты — это тоже сфера вашей ответственности?

— Да, мы участвуем практически во всех этих работах — от момента постановки задач, формулирования требований (разработки технических заданий) до изготовления и внедрения оборудования. Нашим оборудованием оснащена система мониторинга воздушного движения над Санкт-Петербургом, оно установлено в Москве, в Томском регионе. В работе — проекты создания и оснащения региональных ситуационных центров контроля БАС. Это я говорю только о гражданской тематике.

Создание и интеграция в системы безопасности объектов критической инфраструктуры специальных дронопортов для БПЛА-перехватчиков — еще одно новое направление работ Концерна по теме беспилотных воздушных судов. Размещение парка БПЛА-перехватчиков на базе специальных дронопортов позволяет сократить время реакции и повысить эффективность применения и обслуживания БПЛА-перехватчиков за счет автоматизации процессов их запуска, посадки и обслуживания. Наши уникальные разработки — специальные дронопорты для БПЛА-перехватчиков и решения по их интеграции в системы безопасности различных объектов. Мы их демонстрировали на выставках инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

— Все чаще упоминаются в СМИ разнообразные центры управления беспилотными системами: "национальные", "региональные"... Имеют ли они отношение к государственной аэронавигационной системе? Что это?

— Нет, не имеют. Таких органов пока нет. Надеюсь и не будет, как элементов аэронавигационной инфраструктуры, иначе государство потеряет контроль за воздушным движением. А это — строго прерогатива государства, задача критически важная, влияющая на национальную безопасность. Здесь уместно сказать, что развернувшаяся сегодня кампания по передаче полномочий по внедрению технологии идентификации БВС другим органам и организациям и даже частным структурам, на мой взгляд, недопустима и неправомерна.

— Рассматриваются ли варианты внедрения технологий искусственного интеллекта в систему управления воздушным движением?

— В этом году был завершен проект — большая научно-исследовательская работа, посвященная исследованию вопросов применения нейронных сетей в системе ОрВД. Научно-техническое сопровождение этого проекта осуществлял Концерн ВКО "Алмаз − Антей". В рамках работы был создан и апробирован на моделях реального воздушного движения в Московской зоне ЕС ОрВД инструмент поддержки принятия решений при планировании использования воздушного пространства и организации потоков воздушного движения (ОПВД), обеспечивающий управление потоками вылетающих воздушных судов из аэропортов зоны с соблюдением ограничений по пропускной способности секторов управления воздушным движением.

Результаты работы подтвердили перспективность применения нейронных сетей как инструмента поддержки принятия решений для задач ОПВД и получили положительную оценку заказчика. Сегодня мы рассматриваем новую задачу: применение нейронных сетей — нейросетевых алгоритмов — для оперативного восстановления потоков воздушного движения после массовых сбоев, вызываемых вводимыми ограничениями на использование воздушного пространства, а также другими причинами (например, опасными явлениями погоды и др.) с минимизацией негативного эффекта для авиаперевозчиков и системы ОрВД. Это инновационные разработки. Я уверен, что уже в недалеком будущем мы увидим их применение в действующих автоматизированных системах планирования и управления воздушным движением.

— Каковы перспективы рынка аэронавигационного оборудования, исходя из мировых трендов и национальных интересов?

— Наши системы и средства автоматизации и радиотехнического обеспечения полетов отвечают всем международным стандартам, востребованы на нашем рынке и на рынках дружественных нам стран. Они по-прежнему высоко ценятся. Российские производители оборудования отслеживают все изменения в международной законодательной базе в сфере аэронавигации, тренды и, как минимум, не отстают.

Нами сегодня приобретен такой опыт и наработаны такие процедуры обслуживания воздушного движения, которыми не обладает никто, которые, я думаю, еще долго будут изучать и перенимать другие. Речь идет о процедурах военно-гражданской координации использования воздушного пространства, информационно-технического взаимодействия между органами УВД и органами военного управления, о методах и процедурах восстановления воздушного движения после массовых сбоев, вызванных ограничениями на использование воздушного пространства. Это также работа в сложных условиях помеховой обстановки, отсутствия спутниковой навигации. Это, наконец, задачи обеспечения информационной безопасности и защиты информации. Все это — новые задачи, задачи нового времени, которые системам УВД приходится решать.

По данным ИКАО — международной организации гражданской авиации — каждые 15 лет происходит удвоение мирового пассажиропотока и соответствующий рост интенсивности полетов. Ежегодный рост интенсивности полетов только гражданской авиации в Российской Федерации, включая транзит через наше воздушное пространство, в течение 2012-2019 годов достигал 7-9%, что было выше уровня среднемировых показателей. В последний допандемийный год рост интенсивности полетов в Российской Федерации составлял около 8%. Это очень высокий показатель! Последние несколько лет, безусловно, изменили эту динамику. Но время идет — уже сейчас интенсивность полетов в России достигла допандемийного уровня.

В среднесрочной перспективе ожидается существенный рост числа полетов из Северной Америки и Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и в обратном направлении. Сейчас они идут в большинстве своем мимо нас, южнее, по невыгодным маршрутам. На отдельных направлениях, в аэродромных зонах достигаются пределы пропускной способности. Но время все расставит по своим местам. Оптимальные маршруты между этими регионами пролегают именно через воздушное пространство нашей страны. Результатами восстановления перевозок станет рост интенсивности использования воздушного пространства. Такие прогнозы диктуют необходимость дальнейшего развития отечественной системы ОрВД для безусловного обеспечения возрастающего числа полетов.

Рост интенсивности полетов БВС требует незамедлительного решения задачи обеспечения безопасного и эффективного совместного использования воздушного пространства беспилотными и пилотируемыми воздушными судами. Это важнейшая мировая проблема, и мы ее тоже должны решать.

— Есть ли интерес к российским системам УВД у других стран? Может быть есть конкретные договоренности или даже контракты и работы по этому направлению?

— Есть, и спрос на наши средства и системы аэронавигационного обслуживания не спадает. Конечно, это относится, прежде всего, к дружественным нам странам, нашим давним партнерам. Мы продолжаем сотрудничать с авиационными администрациями и провайдерами аэронавигационного обслуживания Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Поставляем, заменяем, модернизируем оборудование. Есть перспективные проекты технического сотрудничества с Китаем, Монголией, Индией, со странами Ближнего Востока и Африки. Конечно, они развиваются сегодня не столь активно, но связей мы не прерывали.

Совсем недавнее событие из этого ряда — инициированная управлением гражданской авиации одной из африканских стран рабочая встреча с посещением центров ЕС ОрВД с целью рассмотрения и обсуждения практических вопросов внедрения российского оборудования и технологий в систему УВД этой страны. В рамках встречи изучалась возможность закупки радиолокационных комплексов, многопозиционных систем наблюдения, комплексов средств автоматизации для системы УВД этой страны.

​​​— Все мы, кто-то чаще, кто-то реже, оказываемся авиапассажирами: путешествуем по воздуху, спешим к родным и близким, летим в командировки. Чего нам, пассажирам, не надо бояться и чем мы можем гордиться?

— По показателю безопасности наша аэронавигационная система в числе передовых. Безопасность полетов — главный критерий, отражающий деятельность аэронавигационной системы, наивысший приоритет и главный показатель деятельности всех ведомств гражданской авиации. Нам точно надо гордиться нашей надежной системой управления воздушным движением. У нас работают высококлассные, ответственные специалисты — диспетчеры, инженеры. У нас на вооружении надежное современное оборудование.

Чем больше будем вкладываться в авиатранспортную отрасль, в ее развитие, модернизацию, тем более надежны будут самолеты, система наземного обслуживания и система аэронавигационного обслуживания, а значит, выше уровень доверия пассажиров к перелетам. Надо помнить об этом. Мы стали больше ценить комфорт, а главным критерием остается безопасность полетов.

