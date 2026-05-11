Швеция представила гранату «для борьбы с русскими танками»

Кадр: Saab / YouTube
Шведская оборонная компания Saab Dynamics представила новую реактивную гранату HEAT 758 для гранатометов Carl Gustaf Mk 4. Боеприпас разработали для борьбы с динамической защитой русских танков, пишет Calibre Defence (CD).

Боеприпас представили в ходе стрельб в Швеции 7 мая. Отмечается, что у компании уже есть заказчик. Глава подразделения Saab Ground Combat Михаэль Хеглунд подчеркнул, что HEAT 758 стал ответом на современные конфликты. Тандемную кумулятивную гранату разработали с использованием обширного тестирования и машинного обучения.

«Мы использовали машинное обучение для проверки 50 тысяч проектов моделей-предшественников, чтобы заставить их работать на всех российских типах динамической защиты», — сказал Хеглунд.

Как пишет издание, инженеры Saab использовали данные о советской динамической защите «Контакт-1» и «Контакт-5», а также о российском комплексе «Реликт». В ходе презентации 7 мая HEAT 758 использовали для стрельбы по корпусу неназванного советского танка. По данным производителя, граната может пробить до 700 миллиметров брони за динамической защитой, а дальность прямого выстрела составляет 600 метров.

В феврале стало известно, что дальность стрельбы модернизированного противотанкового гранатомета РПГ-29М увеличилась вдвое.

