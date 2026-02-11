Дальность российского «Вампира» увеличили вдвое

«Ростех»: Дальность стрельбы гранатомета РПГ-29М увеличили вдвое

Дальность стрельбы модернизированного противотанкового гранатомета РПГ-29М «Вампир» увеличилась вдвое. Об этом рассказала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что РПГ-29М дебютировал на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии в экспозиции компании «Рособоронэкспорт». Доработанная модель стала легче и эффективней. Также конструкторы улучшили эргономику.

«Теперь на гранатомет можно ставить современные оптические и тепловизионные прицелы, дальность точной стрельбы увеличена в два раза. Доработанная система заряжания позволяет существенно расширить номенклатуру боеприпасов», — рассказали в «Ростехе».

Модернизированный гранатомет способен поражать различные цели, включая танки с динамической защитой и дополнительными экранами.

Базовую версию РПГ-29 приняли на вооружение в конце 1980-х годов. Тандемный боеприпас гранатомета позволяет пробить до 650 миллиметров брони за динамической защитой.

Ранее в феврале издание The National Interest допустило, что «Рособоронэкспорт» сможет найти покупателей модернизированных противотанковых гранатометов РПГ-29М.