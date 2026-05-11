На Украине заметили новую систему ПВО с «адским огнем»

Украинская система ПВО с ракетами Hellfire
Источник изображения: Ukrainian MoD

Army Recognition: На Украине заметили новую систему ПВО с ракетами Hellfire

Новую систему противовоздушной обороны (ПВО) Stash, которая предназначена для борьбы с дронами-камикадзе, заметили на Украине. Комплекс несет американские ракеты AGM-114 Hellfire («адский огонь»), пишет Army Recognition.

Установка на базе буксируемой колесной платформы получила компактную радиолокационную станцию (РЛС) и направляющие для нескольких ракет. Судя по форме радара, Stash оснастили станцией семейства RADA. Как пишет издание, такая конфигурация подходит только для работы в тылу. На фронте установка может стать легкой целью из-за недостатка мобильности.

По словам автора, использование подобных систем ПВО указывает на переход Киева к менее дорогим средствам обороны. Это позволяет сохранять ракеты зенитных комплексов Patriot и NASAMS.

В апреле издание TWZ писало, что корабли Военно-морских сил США экстренно оснащают пусковыми установками с ракетами AGM-114L Longbow Hellfire для защиты от беспилотников. Эти изделия оснащены комбинированной системой наведения с инерциальной системой и активной головкой самонаведения. Ракета работает по принципу «выстрелил и забыл».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AGM-114
NASAMS
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
