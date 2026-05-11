В зоне СВО заметили «Герберу» с «мини-камикадзе»

В зоне СВО заметили российский дрон «Гербера» с «мини-камикадзе»

Очередной российский дрон «Гербера», который стал носителем FPV-квадрокоптера, заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Война история оружие».

На ролике можно заметить «Герберу» с миниатюрным дроном-камикадзе, который закрепили в верхней части корпуса носителя. Запуск с дрона-«матки» позволяет квадрокоптеру наносить удары по удаленным целям. При этом «Гербера» выступает в качестве ретранслятора сигнала.

Силовая структура «Герберы» состоит из фанеры и пенопластовых панелей. Это обеспечило относительно низкую стоимость производства. Изначально аппарат использовали в качестве ложной цели.

Ранее в мае канал «Военная хроника» писал, что дроны-камикадзе «Герань-4» позволят наносить оперативные удары по приоритетным целям. Беспилотник с реактивным двигателем может быстро долететь до цели.