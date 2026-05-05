Новую «Герань» назвали оружием срочного реагирования

«Военная хроника»: Реактивный дрон «Герань-4» позволит наносить срочные удары

Новый дрон-камикадзе «Герань-4» с реактивным двигателем позволит наносить оперативные удары по мобильным целям. Преимущества нового оружия назвал Telegram-канал «Военная хроника».

Автор обратил внимание на ролик, демонстрирующий попытку перехвата «Герани-4» украинским зенитным дроном. Он допустил, что новые беспилотники начали активно применять для ударов по приоритетным объектам ВСУ, когда необходимо срочное реагирование.

«Переход на реактивную тягу позволяет этим аппаратам достигать целей в разы быстрее классических моделей, что критично при поражении мобильных целей или выявленных позиций ПВО», — говорится в сообщении.

Канал предположил, что выпуск реактивных «Гераней» нарастят, а темпы производства моделей с двигателями внутреннего сгорания снизят.

В марте стало известно, что российская «Герань» получила пассивную радиолокационную головку самонаведения (ПРГСН). Новое оборудование позволяет наводить дрон на излучение радаров противника.