На Западе рассказали о новом оружии Су-57

MWM: Су-57 все чаще применяют ракеты С-71К «Ковер» по целям на Украине

Российские истребители пятого поколения Су-57 все чаще применяют ракеты С-71К «Ковер» по целям на Украине, рассказывает Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал со ссылкой на украинские источники пишет, что оружие, которое может быть гибридом ракеты и беспилотника, в боевых условиях впервые было испытано в 2025 году. Издание считает С-71К «Ковер» доступной альтернативой крылатой ракете класса «воздух — земля» Х-59МК2, дальность полета которой достигает 300 километров.

Ранее портал «Царьград» счел ракету С-71К «Ковер» усовершенствованным аналогом бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

В апреле издание TWZ отметило, что новая крылатая ракета С-71К «Ковер» станет доступным оружием для российского истребителя пятого поколения Су-57.