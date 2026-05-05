Войти
Lenta.ru

«Ковер» российского Су-57 назвали аналогом УМПК

489
0
+1
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

«Царьград»: Новая ракета «Ковер» — усовершенствованный аналог бомбы с УМПК

Новую крылатую ракету С-71К «Ковер», которую разработали в России, можно считать усовершенствованным аналогом бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Особенности конструкции изделия назвали в публикации «Царьграда».

По словам автора, «Ковер» — это управляемый малозаметный модуль, в котором можно размещать авиабомбы различных моделей. «Фактически это аналоги УМПК или американского комплекта навесного оборудования JDAM, превращающих свободнопадающую бомбу в планирующую», — говорится в материале.

При этом в основе «Ковра» лежит закрытый стеклотекстолитовый корпус оптимизированной формы, которая снижает заметность боеприпаса для радаров.

В апреле на Украине заявили, что Воздушно-космические силы России начали применять «Ковер» в ходе специальной военной операции. Считается, что ракета несет авиабомбу ОФАБ-250-270 в качестве боевой части. Дальность «Ковра» оценивают в 300 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
JDAM
ПАК ФА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.05 21:17
  • 15708
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.05 08:40
  • 2
Российский «Штурмовик» начал испытания в зоне СВО
  • 05.05 07:08
  • 1
Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США
  • 05.05 02:24
  • 2
Комментарий к "«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ"
  • 04.05 21:50
  • 6
Искусственный интеллект на поле боя
  • 04.05 18:26
  • 0
Комментарий к "Усталость Европы"
  • 04.05 17:19
  • 0
Комментарий к "Противолодочная операция НАТО дает сигнал ВМФ России"
  • 04.05 17:11
  • 7
Экономике России предрекли тектонические изменения через 10 лет
  • 04.05 15:59
  • 0
Усталость Европы
  • 04.05 15:51
  • 0
Вильнюс застрял между ЕС и США
  • 04.05 15:36
  • 2
В ближайшие десятилетия продолжится гонка технологий, заявил Медведев
  • 04.05 12:57
  • 1
«Ударная мощь снижается»: на Западе подсчитали потери стратегической авиации ВКС РФ
  • 04.05 12:54
  • 2
Россия на переломе: эксперт призвал говорить с людьми честно
  • 04.05 12:53
  • 1
В США объяснили появление «Ковра» у российского Су-57
  • 04.05 12:25
  • 1
Пентагон договорился с ведущими разработчиками ИИ о боевом применении их систем