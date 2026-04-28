На Украине заявили о применении «Ковра» российского Су-57

Фото: Марина Лысцева / ТАСС.

На Украине заявили о применении новых российских ракет С-71К «Ковер»

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер». Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Киев утверждает, что новое изделие впервые применили в конце 2025 года. Известно, что ракету, которую также относят к реактивным дронам, разработали для истребителя пятого поколения Су-57.

Отмечается, что ракета с турбореактивным двигателем получила авиабомбу ОФАБ-250-270 в качестве боевой части. Боеприпас установлен в носовой части. Дальность С-71К с дополнительными топливными баками оценивают в 300 километров.

О создании нового изделия С-71 упоминалось в книге «Опытно-конструкторское бюро имени П.О. Сухого», которая вышла в 2024 году. В ней впервые опубликовали снимки опытных аппаратов в ходе испытаний. Считается, что ракета С-71К предназначена для поражения целей по заранее известным координатам, а С-71М способна автономно находить и распознавать цели.

В январе Telegram-канал «Осведомитель» допустил, что для уничтожения украинской установки HIMARS в Черниговской области применили реактивный аппарат С-71М «Монохром».

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 06:40
  • 12
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 28.04 03:03
  • 1
Американские корабли экстренно оснастили «адским огнем» для защиты от БПЛА
  • 28.04 02:47
  • 1
Cуверенитет в сфере производства чипов — это уже не про чипы, а про системы
  • 27.04 18:20
  • 1
В России призвали использовать кукурузники против дронов
  • 27.04 18:09
  • 2
Ставка на контейнерную модель: ВМС США закупают первые фрегаты FF(X)
  • 27.04 17:39
  • 1
Сербия обещает никогда не вводить санкции «против братской России»
  • 27.04 16:52
  • 1
В России сорвали проект выпуска процессора на замену Intel, штраф составил почти 303 млн рублей
  • 27.04 16:13
  • 1
Продажи Су-35 бьют рекорды. Но и это не предел: новый покупатель уже найден (Military Watch Magazine, США)
  • 27.04 16:01
  • 1
«Финнам не понравится». В Москве пригрозили мерами на фоне планов Хельсинки разместить «ядерную дубину» у границ России
  • 27.04 15:43
  • 1
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок
  • 27.04 15:17
  • 1
Закупки «американских Су-57» увеличат вдвое
  • 27.04 15:14
  • 2
Northrop Grumman показала детальный рендер своего новейшего истребителя 6-го поколения
  • 27.04 14:47
  • 32
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 27.04 12:59
  • 5
В Казани впервые показали макет нового самолета Ту-454
  • 27.04 07:45
  • 117
МС-21 готовится к первому полету