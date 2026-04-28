На Украине заявили о применении «Ковра» российского Су-57

На Украине заявили о применении новых российских ракет С-71К «Ковер»

Главное управление разведки Минобороны Украины заявило о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер». Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Киев утверждает, что новое изделие впервые применили в конце 2025 года. Известно, что ракету, которую также относят к реактивным дронам, разработали для истребителя пятого поколения Су-57.

Отмечается, что ракета с турбореактивным двигателем получила авиабомбу ОФАБ-250-270 в качестве боевой части. Боеприпас установлен в носовой части. Дальность С-71К с дополнительными топливными баками оценивают в 300 километров.

О создании нового изделия С-71 упоминалось в книге «Опытно-конструкторское бюро имени П.О. Сухого», которая вышла в 2024 году. В ней впервые опубликовали снимки опытных аппаратов в ходе испытаний. Считается, что ракета С-71К предназначена для поражения целей по заранее известным координатам, а С-71М способна автономно находить и распознавать цели.

В январе Telegram-канал «Осведомитель» допустил, что для уничтожения украинской установки HIMARS в Черниговской области применили реактивный аппарат С-71М «Монохром».