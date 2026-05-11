Индию назвали зависимой от России в одной сфере

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters
Эксперт Топычканов: Индия зависит от России в пилотируемой космонавтике

Индия зависит от России в одной сфере — пилотируемой космонавтике, считает заведующий сектором новых вызовов в Южной и Юго-Восточной Азии Центра Индоокеанского региона Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Петр Топычканов. Об этом эксперт сообщил ТАСС.

«Очень важный аспект, по которому Индия остается зависима от нас, — это именно сотрудничество в подготовке космонавтов, условия для них на космических аппаратах и станциях в космосе, вообще эксплуатация космических станций», — уверяет эксперт.

По его мнению, советский и российский опыт является уникальным в мировой практике, а альтернативы у Нью-Дели по сотрудничеству в этом направлении с Москвой практически нет.

В ноябре 2024-го первый вице-премьер России Денис Мантуров допустил кооперацию России с Индией по проекту перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

Тогда же он сообщил, что Россия допускает расширение поставок оборудования для индийской пилотируемой программы Gaganyaan.

