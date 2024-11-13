Войти
Lenta.ru

Россия рассказала о поставках оборудования для индийской пилотируемой программы

484
0
0
Денис Мантуров. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com
Денис Мантуров. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com.

Мантуров: Россия допускает расширение поставок для программы Gaganyaan

Россия допускает расширение поставок оборудования для индийской пилотируемой программы Gaganyaan, рассказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании межправительственной российско-индийской комиссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Придаем большое значение развитию сотрудничества в области освоения космического пространства. Видим возможности для расширения поставок оборудования и комплектующих в обеспечение индийской национальной пилотируемой космической программы», — заявил чиновник.

Ранее Мантуров сообщил, что не исключается кооперация России с Индией по проекту перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

В июле телеканал NDTV со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований Шридхар Паникер Сомнатх рассказал, что первый пилотируемый полет индийского космического корабля Gaganyaan может состояться в конце 2025 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
ISRO
Персоны
Мантуров Денис
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.11 13:42
  • 1
"Рособоронэкспорт" назвал главное выигрышное отличие Су-57Э
  • 13.11 13:18
  • 4
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 13.11 12:59
  • 1
«Полёт русского аса на Су-57 можно смело назвать искусством»: в Китае обсуждают пилотаж на истребителе пятого поколения ВКС РФ в Чжухае
  • 13.11 12:49
  • 0
Трамп – разрушитель, или очередное «Большое американское шоу»?
  • 13.11 12:34
  • 5542
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.11 10:45
  • 682
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.11 10:06
  • 1364
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.11 05:27
  • 2
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 13.11 01:37
  • 1
Лесть, прибыль, мир: коммерческое предложение Украины Трампу (Financial Times, Великобритания)
  • 12.11 21:09
  • 2
TKMS показали, каким будет новый фрегат MEKO A-400
  • 12.11 12:28
  • 5
На Западе оценили самый дорогой танк армии России
  • 12.11 12:03
  • 1
Положительный баланс во внешней торговле России в этом году вырос почти до 115 млрд в долларовом эквиваленте
  • 12.11 02:19
  • 1
Незаметные события, подрывающие мощь Америки (The New York Times, США)
  • 12.11 01:57
  • 1
Сергей Рябков: Трамп нам известен по предыдущему хождению во власть
  • 12.11 00:17
  • 4
Путин заявил о завершении испытания новейшего вооружения