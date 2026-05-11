Южнокорейские танки прикрыли «хитроумными мангалами»

Южнокорейские танки K1A2 получили составные «мангалы» для защиты от БПЛА

Основные танки K1A2 столичной механизированной дивизии Вооруженных сил Южной Кореи получили составные «мангалы» для защиты от ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На «хитроумную» конструкцию обратил внимание Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий.

Башни машин прикрывают складные экраны для защиты верхней полусферы от дронов-камикадзе. «Мангал» состоит из нескольких секций, которые в сложенном состоянии практически не увеличивают габариты машины. При этом экипаж может оперативно раскрыть антидроновый козырек.

Базовый K1, который начали выпускать в 1985 году, представлял собой южнокорейскую версию американского M1 Abrams. Машина получила американскую систему управления огнем, а также дизельный двигатель и автоматическую трансмиссию немецкого производства. В 2001 году появился K1A1, оснащенный гладкоствольной пушкой калибра 120 миллиметров. Он лег в основу K1A2, который получил новые системы связи и обмена тактической информацией.

Ранее в мае в сети появился снимок, демонстрирующий российский Т-90М с антидроновой защитой нескольких видов. Машину прикрыли резинотканевыми элементами, дополнительной динамической защитой и решетчатым экраном.