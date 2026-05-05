В зоне СВО заметили Т-90М со всеми видами защиты

Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Российские танкисты оснастили Т-90М практически всеми видами экранов, которые используют для защиты от дронов в зоне проведения СВО. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».



На фото показан Т-90М группировки войск «Центр» со штатными элементами дополнительной защиты. Бортовой экран получил элементы динамической защиты (ДЗ) в стальных контейнерах, а на башне можно заметить ДЗ в тканевых мешках.

Также машину оснастили резиновыми экранами, которые прикрывают переднюю часть корпуса и башню. Защиту верхней полусферы башни обеспечивает решетчатый «мангал» с «прической» из расплетенных стальных тросов. Это позволяет повысить защищенность машины без существенного снижения боевой эффективности и подвижности.

В апреле американский журнал The National Interest писал, что российские Т-72 можно считать лучшими танками в мире.

