Балтийский флот усилился МРК "Буря"

В Балтийске состоялась торжественная церемония подъёма Андреевского флага и ввода в состав ВМФ малого ракетного корабля "Буря" проекта 22800 (шифр "Каракурт"), построенного для Балтийского флота на судостроительном заводе "Пелла".

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в мероприятии участвовали командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, представители руководства судостроительного предприятия, военнослужащие Балтийской военно-морской базы, представители духовенства.

МРК "Буря", пр. 22800 (шифр "Каракурт") Пресс-служба Балтийского флота

В военном ведомстве рассказали, что в Балтийском море экипаж корабля совместно с представителями завода-изготовителя провели маневренные и скоростные испытания МРК, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также его вооружения.

"Буря" – второй МРК проекта 22800, штатно оснащенный новым зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М". Корабль заложили на заводе "Пелла" в декабре 2016 года и спустили на воду в октябре 2018 года. Ходовые испытания начались в середине октября 2022 года.

В апреле 2024 года сообщалось, что испытания корабля вступили в завершающую фазу. В марте 2026 года стало известно, что на Балтике продолжаются государственные испытания МРК.

Малые ракетные корабли типа "Каракурт" спроектированы Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Строятся для ВМФ с 2015 года на трех верфях: на "Пелле", на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане и на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае.

Длина МРК – 60 метров, ширина – 10 метров, осадка – 4 метра, водоизмещение – 800 тонн. Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток.

Базовое вооружение "Каракурта" – модернизированная 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенитных арткомплекса АК-630М и ударный ракетный комплекс "Калибр-НК". Позднее АК-630М заменили на ЗРАК "Панцирь-М".