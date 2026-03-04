Войти
На Балтике проходят испытания "Каракурта", вооруженного комплексом "Панцирь-М"

МРК "Буря", пр. 22800 (шифр "Каракурт")
МРК "Буря", пр. 22800 (шифр "Каракурт").
Источник изображения: Пресс-служба Балтийского флота

В рамках государственных испытаний малого ракетного корабля "Буря" проекта 22800 (шифр "Каракурт") в акватории Балтийского моря экипаж МРК провел стрельбу по воздушной цели из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-М". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что в качестве цели использовалась ракета-мишень, выпущенная с корвета "Бойкий" Балтийского флота.

МРК "Буря", пр. 22800 (шифр "Каракурт")

Пресс-служба Балтийского флота


"В ходе выполнения испытательной стрельбы ракета-мишень была поражена двумя ракетами, что подтвердили данные объективного контроля", – добавили в Минобороны.

"Буря" – второй МРК проекта 22800, штатно оснащенный новым зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М". Корабль заложили на заводе "Пелла" в декабре 2016 года и спустили на воду в октябре 2018 года. Ходовые испытания начались в середине октября 2022 года.

В апреле 2024 года сообщалось, что испытания корабля вступили в завершающую фазу.

Малые ракетные корабли типа "Каракурт" спроектированы Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Строятся для ВМФ с 2015 года на трех верфях: на "Пелле", на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане и на Амурском судостроительном заводе в Хабаровском крае.

Длина МРК – 60 метров, ширина – 10 метров, осадка – 4 метра, водоизмещение – 800 тонн. Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток.

Базовое вооружение "Каракурта" – модернизированная 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенитных арткомплекса АК-630М и ударный ракетный комплекс "Калибр-НК". Позднее АК-630М заменили на ЗРАК "Панцирь-М".

