Советскую «Тунгуску» ВСУ оснастили американской ОЭС

На Украине оснастили советский ЗРПК «Тунгуска» американской ОЭС

Один из зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) 2С6 «Тунгуска» ВСУ оснастили оптико-электронной станцией (ОЭС) американского производства. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Воевода вещает».

На снимках показан советский комплекс с ОЭС, которую установили над штатным радаром машины. Изображение с камер станции выводится на экран в боевом отделении. Дополнительное оборудование предназначено для визуального обнаружения целей в различных условиях.

«Тунгуску» приняли на вооружение в 1982 году. В арсенал машины входят автоматические пушки калибра 30 миллиметров и ракеты 9М311 с максимальной дальностью восемь километров. В 2021 году на вооружении Киева числилось 75 комплексов 2С6.

В марте стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» передал Минобороны России партию ЗРПК «Панцирь-С» в рамках государственного оборонного заказа.