Умер создатель межконтинентального «Воеводы» Ус

Создатель комплекса Р-36М Станислав Ус умер в возрасте 89 лет

Советский инженер-ракетостроитель Станислав Ус, который работал над созданием стратегического комплекса Р-36М, умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил бывший руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец в своем Telegram-канале.

«Скончался Станислав Иванович Ус — главный конструктор МБР Р-36М и ее модификаций (РС-20, по классификации НАТО — "Сатана") и конверсионной ракеты "Днепр"», — написал он.

С конца 1950-х годов Ус работал в ОКБ-586 (С 1966-го — Конструкторское бюро «Южное»). В 1971 году он стал руководителем разработки комплекса Р-36М с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой. Также он работал над модернизированной Р-36М2 «Воевода» и ракетой-носителем «Днепр», которую создали на основе подлежащих ликвидации Р-36М.

В 1990 году Станислав Ус был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Также он является лауреатом премии Правительства России в области науки и техники.

