Войти
Lenta.ru

Срок эксплуатации ядерных «Стилетов» продлят

286
0
+1
Фото: J Clear (talk) / wikipedia
Фото: J Clear (talk) / wikipedia.

Глава НПО машиностроения: Срок эксплуатации МБР УР-100Н УТТХ продлят

Срок эксплуатации межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н УТТХ (по классификации НАТО: SS-19 mod.2 Stiletto — «Стилет») продлят еще на несколько лет. Об этом сообщил гендиректор-генконструктор реутовского НПО машиностроения Александр Леонов, передает ТАСС.

«Мы продлеваем, пока можно продлевать эти сроки. Продлеваем для сохранения группировки, а это нужно. Такую задачу на ближайшие годы перед нами ставит министерство обороны», — сказал глава НПО в кулуарах 22-й секции Академических чтений по космонавтике.

По словам Леонова, специалистам НПО приходится поддерживать ракеты со сроками эксплуатации больше 40 лет. Он рассказал, что МБР полностью разбирают и исследуют. Инженеры должны гарантировать, что «Стилеты», которые входят в ядерную триаду, будут безопасны и смогут выполнять свои задачи.

Комплекс с МБР УР-100Н УТТХ приняли на вооружение в 1979 году, а серийное производство ракет продолжалось до 1985 года. Эти МБР используют для запуска гиперзвукового управляемого блока «Авангард». Изделие способно развивать скорость до 27 чисел Маха и совершать маневры, позволяющие преодолевать оборону противника.

В августе 2025 года военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что блок «Авангард» может преодолеть любую систему противоракетной обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
РС-18
Компании
НПО машиностроения
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 20:19
  • 13954
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.02 19:51
  • 4
Комментарий к "Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 01.02 12:53
  • 10
"Время гвардейских танковых дивизий безвозвратно ушло"
  • 31.01 21:16
  • 0
Комментарий к "Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы"
  • 31.01 17:03
  • 1
Новый «Кукурузник» совершит первый полет в этом году
  • 31.01 16:11
  • 2
Китайский аналог российской Р-37М показали крупным планом
  • 31.01 10:01
  • 2
Технологии «Буревестника» применили в космических программах
  • 30.01 17:41
  • 2
В России оценили развитие «железных сердец» танков
  • 30.01 07:24
  • 0
Комментарий к "Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)"
  • 30.01 03:01
  • 1
Гренландия не обеспечит Америке безопасность в Арктике. А этот регион обеспечит (The Washington Post, США)
  • 30.01 02:37
  • 0
Комментарий к "Военный историк Найтцель предупреждает: "Мы не должны недооценивать Россию" (Bild, Германия)"
  • 30.01 01:50
  • 1
На верфи ST Engineering заложен киль второго корабля MRCV для ВМС Сингапура
  • 30.01 01:35
  • 1
Глава военного комитета НАТО высказался против европейской армии
  • 30.01 01:25
  • 1
Три сценария развития конфликта на Украине в 2026 году от американской прессы
  • 30.01 00:47
  • 0
Комментарий к "На Западе назвали условие уничтожения России"