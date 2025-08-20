Войти
В России заявили о стопроцентной эффективности «Авангарда»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Кнутов: Боевой блок комплекса «Авангард» может преодолеть любую систему ПРО

Гиперзвуковой блок российского ракетного комплекса «Авангард» может преодолеть любую систему противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). О стопроцентной эффективности комплекса заявил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с aif.ru.

«Гиперзвуковой управляемый боевой блок установлен на межконтинентальной баллистической ракете. Он на сто процентов достигнет того объекта, для уничтожения которого предназначен», — сказал он.

Первые испытания «Авангарда» состоялись в 2018 году. Носителем блока могут стать межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ и РС-28 «Сармат». Считается, что мощность заряда одного боевого блока «Авангарда» составляет более 800 килотонн, а скорость — до 28 чисел Маха. Изделие может маневрировать для прорыва систем ПВО и ПРО.

В апреле французское издание L-FRII писало, что комплекс «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком — это угроза для западных стран. Автор подчеркнул, что исключительная скорость блока позволяет преодолевать оборону противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
РС-18
Сармат МБР
Проекты
ГЗЛА
