Перспективную машину КамАЗ назвали «мобилизационным БТР»

Перспективный БТР КамАЗ может получить современную защиту и пушку

Перспективный бронетранспортер (БТР), который разрабатывает «КамАЗ», может получить хорошую защищенность и боевой модуль с автоматической пушкой. О параметрах машины порассуждал Telegram-канал «Военный осведомитель».

Ранее гендиректор предприятия Сергей Коготин сообщил, что «КамАЗ» работает над новым БТР. При этом он назвал существующие машины этого класса устаревшими. По словам руководителя, опытно-промышленную партию выпустят в 2027 году.

«Скорее всего, мы увидим новую 6х6 или 8х8 колесную платформу "мобилизационного формата" с современной противоминной и противопульной защитой, основанную на опыте текущих разработок», — пишет канал.

Автор допустил, что машину вооружат дистанционно управляемым боевым модулем с пушкой калибра 30 миллиметров или крупнокалиберным пулеметом. Также канал выразил надежду, что БТР от «КамАЗа» получит заднюю аппарель для удобной посадки и высадки десанта. В серийных БТР-82А для этого используют относительно небольшие люки в крыше и бортах корпуса.

В январе стало известно, что российский БТР-22 показали на выставке World Defense Show 2026 в Саудовской Аравии. Машину на базе БТР-82А отличает новая компоновка с десантным отделением в кормовой части.