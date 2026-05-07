В России рассказали о «переворачивающих логику» «Солнцепеках»

«Ростех»: Термобарические боеприпасы ТОС-1А превращают укрепления ВСУ в ловушки

Термобарические боеприпасы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» позволяют эффективно уничтожать укрепления ВСУ в ходе специальной военной операции. О возможностях систем рассказала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что капитальные укрепления — это серьезная защита от осколочно-фугасных боеприпасов. Если удар не обрушил несущие элементы и не разрушил сооружение, то у противника есть шансы остаться целым.

«"Солнцепеки" и "Тосочки" переворачивают такую логику с ног на голову. "Термобар" превращает неприступную крепость в ловушку за счет долгоживущей "огнедышащей" ударной волны и резкого перепада давления», — говорится в сообщении.

«Ростех» добавил, что поражающий фактор термобарического боеприпаса не только «бьет кувалдой», но и «затекает» внутрь убежищ противника.

Боевая машина ТОС-1А несет 24 боеприпаса калибра 220 миллиметров, которые могут поразить цель на дальности до 6000 метров.

В феврале портал Army Recognition писал, что новая ТОС-3 «Дракон», которую используют в зоне СВО, сочетает в себе главные преимущества прошлых моделей.