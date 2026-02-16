Войти
На Западе оценили эволюцию российского «Солнцепека»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Army Recognition: Новая ТОС-3 «Дракон» сочетает преимущества прошлых моделей

Новая тяжелая огнеметная система ТОС-3 «Дракон», которую используют Вооруженные силы России в зоне СВО, сочетает в себе главные преимущества прошлых моделей. Возможности «Дракона» оценило западное издание Army Recognition.

«ТОС-3, часто называемая "Дракон", представляет собой дальнейший эволюционный шаг, сочетающий в себе характеристики более ранних модификаций с увеличенной дальностью полета ракет и дополнительными оборонительными системами», — говорится в публикации.

Автор напомнил, что «Дракон» сочетает гусеничное шасси, которое использовалось на ТОС-1А «Солнцепек», с более длинными направляющими для снарядов увеличенной дальности. По различным оценкам, боеприпасы ТОС-3 обладают дальностью 15-24 километра.

Системы «Дракон», которые начали поступать на вооружение в 2024 году, несут блок из 15 направляющих для термобарических боеприпасов. Боевые машины оснащают дополнительной защитой от дронов.

Ранее в феврале польское издание Interia обратило внимание на кадры, демонстрирующие применение российского «Дракона» в зоне СВО. Автор подчеркнул, что появление новой модификации стало «очень плохой новостью» для противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Компании
Минoбороны РФ
