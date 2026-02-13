Стало известно о появлении в зоне СВО мощнейшей замены «Солнцепека»

Interia: В зоне СВО появилась заменившая «Солнцепек» российская ТОС-3 «Дракон»

Российские войска начали применять на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС- «Дракон». Об этом пишет журналист польского издания Interia Филипп Мельчарек.

В материале говорится, что появление такой модификации на передовой стало «очень плохой новостью» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Система использует термобарические снаряды и способна тотально уничтожать укрепленные позиции.

«Взрыв буквально "высасывает" воздух на большой площади, поэтому термобарическое оружие убивает все живое, создавая резкую разницу давления и дефицит кислорода», — пишет автор.

При этом температура в эпицентре взрыва достигает трех тысяч градусов Цельсия, травмы от подобного удара не оставляют шансов на выживание. Мельчарек подчеркивает, что эффективной защиты от такого оружия не существует. «На данный момент единственным спасением является использование FPV-дронов для нейтрализации "Драконов" до того, как они изрыгнут свое смертоносное пламя», — констатирует автор.

При разработке ТОС-3 «Дракон» учитывался опыт четырех лет интенсивного конфликта: установка базируется на шасси танка Т-80 и значительно превосходит по дальности стрельбы предшественников — системы «Буратино» и «Солнцепек».

Ранее сообщалось, что бойцы 159-й механизированной бригады ВСУ начали массово исчезать в районе села Зыбино Харьковской области из-за эффективной работы ТОС-2 «Солнцепек».