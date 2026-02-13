Войти
Lenta.ru

Стало известно о появлении в зоне СВО мощнейшей замены «Солнцепека»

181
0
0
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС.

Interia: В зоне СВО появилась заменившая «Солнцепек» российская ТОС-3 «Дракон»

Российские войска начали применять на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС- «Дракон». Об этом пишет журналист польского издания Interia Филипп Мельчарек.

В материале говорится, что появление такой модификации на передовой стало «очень плохой новостью» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Система использует термобарические снаряды и способна тотально уничтожать укрепленные позиции.

«Взрыв буквально "высасывает" воздух на большой площади, поэтому термобарическое оружие убивает все живое, создавая резкую разницу давления и дефицит кислорода», — пишет автор.

При этом температура в эпицентре взрыва достигает трех тысяч градусов Цельсия, травмы от подобного удара не оставляют шансов на выживание. Мельчарек подчеркивает, что эффективной защиты от такого оружия не существует. «На данный момент единственным спасением является использование FPV-дронов для нейтрализации "Драконов" до того, как они изрыгнут свое смертоносное пламя», — констатирует автор.

При разработке ТОС-3 «Дракон» учитывался опыт четырех лет интенсивного конфликта: установка базируется на шасси танка Т-80 и значительно превосходит по дальности стрельбы предшественников — системы «Буратино» и «Солнцепек».

Ранее сообщалось, что бойцы 159-й механизированной бригады ВСУ начали массово исчезать в районе села Зыбино Харьковской области из-за эффективной работы ТОС-2 «Солнцепек».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Солнцепёк
Т-80
ТОС-1
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 03:59
  • 0
Ответ на "Стратегические изменения в российской армии и их влияние на западные прогнозы (An Nahar, Ливан)"
  • 12.02 22:41
  • 14188
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.02 21:44
  • 2
Если «Телега» встанет: вопросы от военных и размышления военкоров
  • 12.02 20:25
  • 0
Комментарий к "Сегодняшний кризис НАТО – это также и кризис американской культуры (Le Monde, Франция)"
  • 12.02 15:01
  • 85
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 12.02 08:45
  • 1572
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.02 08:12
  • 99
МС-21 готовится к первому полету
  • 12.02 06:41
  • 0
Комментарий на "Контракты на экспорт российских истребителей Су-57 на Ближний Восток "уже есть". Самый вероятный заказчик — Иран (Military Watch Magazine, США)", и "СМИ предрекли смещение баланса сил на Ближнем Востоке при продаже Су-57"
  • 12.02 05:49
  • 1
Комментарий к "Как становится лучше истребитель Су-57"
  • 12.02 05:01
  • 1
В «Ростехе» оценили эффективность антидронового «Зубра»
  • 12.02 04:48
  • 1
Госкомвоенпром Беларуси представляет ударный беспилотный комплекс нового поколения "Квадро-М"
  • 12.02 01:53
  • 1
Пределы возможностей российско-украинско-американских переговоров (Stratfor, США)
  • 12.02 01:46
  • 0
По поводу направлений совершенствования тактической авиации РФ.
  • 12.02 00:24
  • 0
Комментарий к "Линкор класса "Трамп" против "Адмирала Нахимова" (The National Interest, США)"
  • 11.02 22:22
  • 0
Комментарий к "В США оценили «морских терминаторов» из России"