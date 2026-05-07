Российский «Курьер» получил защиту от дронов

Российский наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» получил защиту от дронов. Об этом сообщает Telegram-канал НРТК.

«Робот получил фронтальный противоминный трал и круговую защиту из листовой резины для минимизации повреждений от дронов», — говорится в публикации.

Там отмечается, что нововведения позволяют НРТК безопасно вызывать детонацию взрывных устройств непосредственно по ходу движения.

Ранее Telegram-канал сообщил, что «Курьер» получил универсальный минный заградитель для дистанционного создания минных полей.

В апреле газета «Известия» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщила, что Вооруженные силы России начали использовать НРТК для расчистки проходов штурмовикам в зоне специальной военной операции.