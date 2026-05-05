Робот «Курьер» получил УМЗ с минами

НРТК «Курьер» получил УМЗ для дистанционного минирования

Наземный робототехнический комплекс (НРТК) «Курьер» получил универсальный минный заградитель (УМЗ) для дистанционного создания минных полей. Машину применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал «НРТК».

Канал опубликовал ролик, демонстрирующий работу НРТК саперов группировки российских войск «Север». Дистанционно управляемый робот отстреливает кассеты с минами для создания заграждений.

На машине установлен блок УМЗ, который вмещает 30 кассет с минами. Изделие позволяет применять противотанковые и противопехотные мины. Базовый УМЗ обеспечивает минирование на дальности 55-120 метров.

В апреле «Известия» писали, что Вооруженные силы России начали использовать НРТК для расчистки проходов штурмовикам в зоне СВО. Роботизированные платформы оснащают катковыми и электромагнитными тралами, а также отвалами для создания проходов в завалах.