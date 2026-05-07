Американскую «Колумбию» назвали подлодкой третьей мировой

19FortyFive: Перспективные АПЛ «Колумбия» ВМС США созданы для третьей мировой

Перспективные атомные подводные лодки (АПЛ) типа «Колумбия», которые строят для Военно-морских сил (ВМС) США, смогут эффективно выполнять задачи в условиях третьей мировой войны. Преимущества корабля назвал обозреватель 19FortyFive Крис Осборн.

Он напомнил, что первый представитель проекта, который станет самой технологичной подлодкой ВМС США, поступит на вооружение в 2028 году. «Примечательно, что разработчики описывают АПЛ класса "Колумбия" как, возможно, самые тихие и смертоносные подводные лодки из когда-либо построенных», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что для подлодок «Колумбия» создали электрический привод с главным всережимным гребным электродвигателем. Это обеспечит сниженную шумность. Также АПЛ оснастят Х-образными кормовыми рулями для хорошей маневренности под водой.

Каждая АПЛ «Колумбия» сможет нести 16 баллистических ракет Trident II (D5) с дальностью более 11 тысяч километров. Как пишет издание, новые корабли будут скрытно дежурить в океане. Это позволит нанести ответный удар в случае ядерной атаки на США.

В марте главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев заявил, что стратегические АПЛ проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» останутся в составе флота до 2050-х годов.