Названы российские подлодки 2050-х

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Адмирал Моисеев: Подлодки проекта «Борей-А» останутся в составе ВМФ до 2050-х

Стратегические атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» останутся в составе Военно-морского флота (ВМФ) России до 2050-х годов. Срок службы подлодок назвал главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев в интервью газете «Красная звезда».

«"Борей" гарантированно прослужит России до середины текущего века, а может быть, и еще дольше, ведь в этом проекте заложен значительный модернизационный потенциал», — сказал главком.

Он добавил, что ракетные подлодки стратегического назначения ВМФ России находятся в высочайшей степени боевой готовности. Это подтверждают регулярные проверки.

В составе флота находится восемь подлодок проекта 955 и 955А. Эти корабли являются носителями баллистических ракет «Булава» с дальностью более 9000 километров.

В августе западное издание Military Watch Magazine писало, что российские АПЛ проекта 955А способны атаковать цели на территории США. Эти подлодки хорошо приспособлены к работе в арктическом регионе.

