Россия открыла новую веху суверенной космической программы

С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». Полет проходит штатно. В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции?

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе. Старт состоялся в четверг в 21.00 мск и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний.

"Состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты "Союз-5" с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире", – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Позднее в Роскосмосе уточнили, что первая и вторая ступени "Союза-5" отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

Отметим, что новая ракета оснащена самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем, в числе ее преимуществ – снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки, двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки до 17 тонн и использование экологически чистых компонентов топлива.

При этом в Роскосмосе намерены модернизировать "Союз-5". "Будем развивать этот проект, чтобы характеристики ракеты улучшать и максимально большое количество полезных нагрузок ими выводить на орбиту", – заверил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

В Казахстане запуск также охарактеризовали, как "грандиозное событие". "Абсолютно новая ракета "Союз-5/Сункар" взлетела с совершенно модернизированного стартового комплекса КРК (космического ракетного комплекса) "Байтерек". Это событие, к которому мы шли долго при поддержке президента Казахстана, поддержке правительств сторон. Это стало возможно благодаря стратегическому, технологическому партнерству и самое главное доверию друг другу. Мы считаем, что этот успех – новая платформа для дальнейших грандиозных проектов", – приводит слова председателя аэрокосмического комитета министерства ИИ и цифрового развития Казахстана Баубека Оралмагамбетова ТАСС.

Напомним, проект "Байтерек" реализуется Москвой и Астаной на основе соглашения от 2004 года. Он предусматривает как раз создание нового космического ракетного комплекса на Байконуре. Что примечательно, в Казахстане уже выразили надежду на то, что запуски с "Байтерек" станут пилотируемыми.

В экспертной среде отмечают, что российская космическая программа выходит на новый уровень. Теперь у страны появилась возможность более уверенно реализовывать проект по созданию собственной космической станции, что, в свою очередь, гарантирует формирование полностью суверенной космической программы.

"Несмотря на то, что формально "Союз-5" – это по-прежнему семейство "Союз", которое идет еще фактически от королевской "семерки" и модернизировалось на протяжении более 70 лет, мы имеем дело с совершенно новой ракетой", – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание".

По его словам, полезная нагрузка "Союза-5", выводимая на орбиту, значительно превосходит стандартную линейку "Союзов". В перспективе ракета сможет выводить до 17 тонн полезного груза. "Это значительно ближе к параметрам ракеты "Протон", – детализирует он. Собеседник подчеркивает:

17 тонн – хорошая нагрузка, которая позволяет решать, например, вопросы запуска не только пилотируемых кораблей, но и тяжелых исследовательских модулей для орбитальных станций, а в перспективе – межпланетных орбитальных станций.

"Нынешняя ракета значительно переработана по сравнению с предшественниками. Так, на первой ступени установлены двигатели РД-171МВ, которые близки к тем, что ставились на ракету-носитель "Энергия", а также на первую ступень "Зенита". Другими словами, "Союз-5" в этом смысле ближе как раз к "Зениту", нежели к "Союзам", – поясняет специалист.

К слову, именно мощность первой ступени позволяет новой ракете добиваться достаточно высоких параметров по полезной нагрузке. Еще один важный аспект – это пусковой комплекс. "Байтерек" стал новым прочтением совместного проекта Казахстана и России по созданию комплекса, изначально необходимого под "Зенит", – добавляет Анпилогов.

Он убежден: так как Москва и Астана тесно сотрудничают, "Союз-5" и дальше будет запускаться с Байконура. "Космодром находится в низких широтах, ближе к экватору, это позволяет обеспечить большее разнообразие орбит запуска. А вот будет ли создаваться отдельный комплекс для запуска ракет с Восточного, покажет время", – рассуждает собеседник.

Что важно, "Союз-5" дает России возможность на истинно суверенную космическую программу.

"Без тяжелого носителя вы не можете решить очень большое количество задач, которые нуждаются в выводе на околоземную орбиту грузов свыше десяти тонн. Так, скажем, запустить окололунную станцию или станцию к Марсу или Венере с нагрузкой "Союза", которая составляет около семи тонн на низкой околоземной орбите, крайне затруднительно", – объясняет эксперт.

"Для этого была необходима ракета с грузоподъемностью "Протона". Но сам "Протон" работал на крайне токсичном топливе – смеси несимметричного демитилгидрозина и азотного дидроксида. Любой контакт с ним мог привести к летальному исходу, причем достаточно быстро", – привел пример спикер.

"В свою очередь "Союз-5" работает на связке "керосин + жидкий кислород", которая считается довольно эффективной, во-первых, для старта с Земли, во-вторых, она не имеет таких проблем, как высокотоксичное топливо "Протона", – конкретизирует Анпилогов. "В целом,

если вы имеете такой носитель, как "Союз-5", у вас появляется возможность для запуска блоков орбитальной станции. То есть проект российской отдельной орбитальной станции становится реальностью.

Другими словами, у России появилась "рабочая лошадка", которая позволит стране в полной мере обрести космический суверенитет", – подчеркнул аналитик. "Россия в сфере космоса переходит в новую действительность. До запуска "Союза-5" в арсенале нашей страны основное место занимал "Союз-2" в различных модификациях. Эти ракеты, несмотря на возраст исходной модели, зарекомендовали себя, как успешные и надежные носители", – добавляет Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

"Союз-5" является представителем нового поколения. Однако именно за счет "репутации предшествующих моделей" можно с уверенностью говорить о безопасности усовершенствованного носителя. К тому же его характеристики выглядят более впечатляющими – полезная нагрузка на начальном этапе составляет порядка 17 тонн. Однако в перспективе она может быть увеличена. "Это будет естественным и нормальным процессом развития новой ракеты", – считает спикер.

Использование "Союза-5" позволит решать более сложные задачи. Например, можно будет говорить о пилотируемых полетах на более тяжелых космических аппаратах. "Немаловажно и то, что у "Союза-5" стоят двигатели РД-171МВ, которые ранее испытывались на других носителях", – детализирует специалист.

Отдельно он обратил внимание на соотношение цены и качества.

"Традиционно новые ракеты оказываются несколько дороже, нежели уже запущенные в серию. Но сейчас мы видим позитивную динамику даже в экономическом плане, если сравнивать с теми же "Союз-2",

– рассуждает собеседник.

"Между тем, носитель стоит рассматривать вкупе со стартовым комплексом. В случае с "Союзом-5" речь идет о российской-казахстанском проекте "Байтерек". Тут уместно говорить о важной составляющей международного сотрудничества, которое однозначно увенчалось большим успехом", – замечает ученый.

Как и Анпилогов, Эйсмонт убежден: запуск "Союза-5" позволит России выводить блоки для российской космической станции на околоземную орбиту. "Различные блоки для МКС запускались обычно при помощи "Ангары", способной поднять порядка 25 тонн полезной нагрузки. А учитывая, что "Союз-5" в перспективе способен увеличить грузоподъемность, он также сможет выводить блоки на орбиту", – сравнивает эксперт.

В заключении Эйсмонт указал, что в космической отрасли России есть некоторые не до конца закрытые лакуны, которые теперь во многом будут ликвидированы.

"Мы сделали действительно большой и серьезный шаг в области космоса", – резюмировал он.

Алёна Задорожная