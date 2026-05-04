Формальный запрет: Украина продолжает получать оружие из Сербии и Боснии

Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие загружают боеприпасы на полигоне у линии фронта в Запорожской области, Украина, апрель 2026 года.
Источник изображения: Reuters

РИА: поставки оружия Украине из Сербии и БиГ продолжаются через третьи страны

ТАСС и РИА Новости сообщили, что предприятия из Сербии и Боснии и Герцеговины продолжают поставлять оружие Киеву, несмотря на запрет. Источник агентств отметил, что компании считают введенные властями ограничения скорее формальным и для их обхода используют смеху доставки через третьи страны с фальшивыми сертификатами. О ней еще в прошлом году заявляли в Службе внешней разведки РФ. Тогда президент Сербии Александар Вучич говорил, что часть утверждений СВР не соответствует действительности, и обещал, что за сделками будут тщательнее следить.


Предприятия из Сербии и Боснии и Герцеговины продолжают оказывать военную помощь Украине, несмотря на запрет. Об этом со ссылкой на источник сообщили ТАСС и РИА Новости.

По словам собеседника агентств, ограничения, введенные Белградом и Сараево, носят скорее формальный характер и не несут за собой каких-либо практических последствий. Источник назвал показательным то, что после вступления этих мер в силу ни одно сербское предприятие до сих пор не было наказано за незаконные поставки.

Он отметил, что

для обхода ограничений предприятия отправляют только комплектующие, а готовую продукцию собирают на территории третьих государств.

«В частности, речь идет о намерениях сербской компании Zenitprom d.o.o. поставить ВСУ 50 тысяч неуправляемых ракетных снарядов калибра 122 миллиметра для РСЗО «Град». В этой схеме участвует словенская фирма IZOP-K d.o.o., которая снабдит Zenitprom d.o.o. компонентами боеприпасов, включая пять тысяч взрывателей производства боснийской компании Binas d.d. Вместе с сербскими деталями их планируют направить в Польшу для окончательной сборки», — подчеркнул собеседник ТАСС и РИА Новости.

Источник также добавил, что словенская фирма берется обеспечить получение сертификата конечного пользователя от имени минобороны Польши.

Выстрел в спину России

В мае 2025 года Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что сербские военные компании поставляют Украине боеприпасы, несмотря на то, что Белград открыто заявлял о своем нейтралитете.

Ведомство выяснило, что предприятия использовали «фальшивые сертификаты»: в документах меняли конечного пользователя и посредников, а сами бумаги подтверждали мирное назначение груза. Чаще всего в сертификатах упоминались страны — члены НАТО: Чехия, Польша и Болгария, однако фигурировали там и африканские государства.

В СВР заявили, что таким образом Сербия передала Киеву «сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионы патронов для стрелкового оружия», и назвали это «выстрелом России в спину».

«Складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги», — отметили в ведомстве.

Что ответили в Сербии

Комментируя заявление СВР, президент Сербии Александар Вучич отметил, что часть утверждений ведомства не соответствует действительности, и добавил, что обсуждал этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным.

«Мы создали рабочую группу вместе с российскими партнерами, чтобы установить факты... Например, они верно утверждают, что существует контракт с Чехией. Но разрешение не было дано, и ни одна ракета не была поставлена», — подчеркнул Вучич.

Глава Сербии также пообещал отдать приказ о том, что в случае подозрения на нецелевое использование конечными пользователями оружия и отправку его на поля сражений без ведома Белграда такие контракты не будут выполняться. 23 июня он заявил, что Сербия приостановила экспорт боеприпасов, и теперь для их отправки за рубеж нужны «особые и специальные решения».

Впоследствии он еще не раз говорил о том, что Белград не оказывает Киеву военную помощь и не намерен менять своего решения по этому вопросу. Однако в ноябре 2025-го Вучич отметил, что Сербия все же продолжит продавать боеприпасы, так как от этого зависят десятки тысяч граждан, и признался, что какая-то часть сербского оружия все-таки попадает на Украину.

«Сейчас у нас проблема, потому что мы должны продавать это кому-то. И мы продадим это — кому сможем, чтобы заработать какие-то деньги, но стараемся заботиться о том, чтобы не увидеть эти боеприпасы в данной зоне конфликта. Но это происходит время от времени. В конце концов, мы должны платить нашим рабочим», — пояснил президент Сербии.

Ева Вишневская

  • В новости упоминаются
Страны
БиГ
Болгария
Польша
Россия
Сербия
Украина
Чехия
Продукция
Град РСЗО
Персоны
Путин Владимир
