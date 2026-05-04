Эсминцы Zumwalt опять модернизируют, теперь РЛС с отменённого проекта фрегатов

Три эсминца класса «Замволт» ВМС США могут оснастить радарами, изначально разработанными для отмененных фрегатов класса Constellation. Как сообщает отрасли Raytheon, сейчас рассматривается возможность замены установленного на этих кораблях радара AN/SPY-3 на AN/SPY-6. В случае реализации эта замена станет ключевым элементом модернизации, призванной унифицировать флот и расширить боевые возможности этих уникальных, но дорогостоящих кораблей.

Идея замены радара на эсминцах типа «Замволт» не нова. Еще в ноябре 2022 года командование ВМС США инициировало программу Zumwalt Enterprise Upgrade Solution (ZEUS). Целью ZEUS было улучшение совместимости всех трех кораблей этого класса - USS Zumwalt (DDG-1000), USS Michael Monsoor (DDG-1001) и USS Lyndon B. Johnson (DDG-1002) - с остальным флотом путем замены уникальных компонентов на стандартные системы. Ключевым пунктом программы как раз и называлась замена радара AN/SPY-3 на AN/SPY-6(v)3.

Интересно, что радар AN/SPY-6(V)3, который может получить «Замволт», изначально был основным сенсором для фрегатов класса «Констеллейшн», а также для авианосцев типа Ford. Серийное производство радара было прекращено после того, как ВМС США приняли решение о полной отмене программы «Констеллейшн» в ноябре 2025 года, оставив лишь два корабля в постройке. Это освободило значительные промышленные мощности для переориентации на другие проекты, например, модификацию эсминцев.

Установка AN/SPY-6 призвана решить главную проблему «Замволтов» - их чрезмерную технологическую обособленность. SPY-6 является стандартом для многих кораблей США нового поколения. На данный момент существует несколько версий радара: от мощного четырёхпанельного SPY-6(V)1 для эсминцев Flight III до уменьшенной версии SPY-4.

Несмотря на техническую сложность и стоимость, модернизация радара рассматривается как необходимость. Какая это по счёту «необходимость» для стелс-эсминцев Zumwalt, сказать сложно. Вряд ли могут точно сказать об этом и в самих США. Напомним, что при всех многочисленных выданных этим кораблям авансах, они пока так и не нашли конкретного применения в структурах ВМС США. Пытаются модернизировать ударным гиперзвуковым оружием, но пока толком не смогли разработать морской гиперзвук. Мало того, возникла проблема с параметрами ячеек для размещения гиперзвуковых ракет на борту Zumwalt. Теперь ещё и придётся раскошелиться на смену радаров.

Напомним, что каждый из стелс-эсминцев такого типа обошёлся военному бюджету США в 4 с лишним миллиарда долларов. Новые варианты модернизации добавят к этой сумме ещё миллиард-другой. Но, как говорится, нам бы их проблемы...